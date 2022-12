Prísna profesorka z Harryho Pottera: FOTO z dávnej minulosti... Spoznávate ju?

Margaret Natalie Smith sa narodila 28. decembra 1934 v Illforde v Spojenom kráľovstve. Hereckú kariéru začínala ako členka Dramatického krúžku Oxfordskej univerzity. Neskôr svoj talent predviedla na doskách britského Národného divadla, slávneho londýnskeho West Endu i na americkom Broadwayi.

Prvou výraznou filmovou úlohou Maggie Smith bola rola oddanej sekretárky Meadovej v komediálnej dráme The V.I.P.s (Vplyvní ľudia, 1963). Nasledovala úloha Desdemony vo filmovej verzii Shakespearovho Othella (1965), za ktorú bola prvýkrát nominovaná na Oscara i Zlatý glóbus.

Galéria fotiek (5) Maggie Smith v roku 1958

Zdroj: Ealing Studios

Galéria fotiek (5) Maggie Smith v roku 1955

Zdroj: Nathional Theatre of GB production

Vynikajúci, Oscarom aj cenou BAFTA ocenený výkon predviedla v hlavnej roli učiteľky v dievčenskej škole v dráme The Prime of Miss Jean Brodie (Najlepšie roky slečny Jean Brodieovej, 1969). Následne zažiarila ako výstredná teta Augusta, o ktorej dobrodružnej ceste okolo sveta rozpráva komédia podľa románu Grahama Greena Travels with My Aunt (Cestovanie s tetou, 1972).

Druhú Cenu Akadémie i Zlatý glóbus získala talentovaná herečka za film California Suite (Apartmán v Kalifornii, 1978). Cenou BAFTA bola Maggie Smithová ocenená za rolu ambicióznej manželky v komédii A Private Function (Súkromná slávnosť, 1984) a tiež za úlohu gardedámy Charlotte Bartlettovej v úspešnej dráme A Room with a View (Izba s vyhliadkou, 1985).

Galéria fotiek (5) Zdroj: NFFC

Do povedomia mnohých divákov sa sympatická herečka dostala vďaka úlohe profesorky Minervy McGonagallovej vo filmových spracovaniach príbehov o čarodejníkovi Harrym Potterovi. Prísne vyzerajúcu, ale spravodlivú a obľúbenú profesorku stvárnila vo všetkých ôsmich filmoch (2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2009, 2011).

K úspešným snímkam Maggie Smith patria tiež Gosford Park (2001), My House in Umbria (Môj dom v Umbrii, 2003) alebo Ladies in Lavender (Dámy v rokoch, 2004). V posledných rokoch sa herečka stala hviezdou britského televízneho seriálu Downton Abbey (Panstvo Downtown, 2010 – 2013), ktorý si po celom svete získal milióny nadšených divákov a veľmi priaznivé ohlasy od kritiky.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Carnival Film & Television

Prvým manželom Maggie Smithovej bol herec Robert Stephens, majú spolu 2 synov, ktorí sa venujú hereckej profesii. S druhým manželom, scenáristom Beverley Crossom, žila až do jeho smrti v roku 1998. V roku 1970 bola Smithová ocenená Radom britského impéria a v roku 1990 dostala šľachtický titul dame, čo je ženský ekvivalent sira.

Viac záberov nielen zo začiatkov kariéry tejto herečky nájdete v galérii vyššie.