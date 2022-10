Nvotovej strach o Slovensko: Strčte si svoje egá do prdele!

Ako mnohí, aj Dorota Nvotová má obavy o našu krajinu. Hádky politikov, rozpad vládnej koalície a následne prvá slovenská vražda mladých mužov len kvôli homosexuálnej orientácii.

Umelkyňa nechodí po drsné výrazy ďaleko a politikov naozaj nešetrí. „Bolo vašou psou povinnosťou dať to. Dovládnuť, rozuzliť prípady ukradnutého štátu, vrátiť nám krajinu. My sme si vás zvolili, aby ste túto krajinu vrátili nám, občanom, a vašou povinnosťou je dovládnuť. Rodičia sa majú vadiť tak, aby to deti nepočuli. Tak si niekde zalezte a tam sa hádajte, nie vo verejnom priestore. Zvolili sme si Oľano, Sme rodina, Sas aj Za ľudí. A vy ste sa nám zaviazali. Tak sa prestaňte navzájom vyhadzovať, strčte si svoje egá do prdele, vyhrňte rukávy, a choďte do roboty!” apelovala koncom augusta.

Situácia sa však nijako nezlepšila. „Prežívam TMU. Mám naozaj strach z toho, čo príde. A keďže hejteri mi už dávno píšu – “netrep sa do politiky a rob radšej hudbu”, skomponovala som o stave krajiny pesničku,” informovala pár dní nato. A song, ktorý dokazuje, že v prípade Doroty a jej otca Jara Filipa jablko naozaj nepadlo ďaleko od stromu, je už vonku.

Dorota Nvotová sa narodila 27. októbra 1982 herečke Anne Šiškovej. Jej otcom bol hudobník Jaro Filip, no vychovával ju režisér Juraj Nvota. Brunetka je známa ako herečka, hudobníčka a cestovateľka. V oblasti cestovného ruchu aj podniká a napísala tiež dve knihy.

Dorota si zahrala vo filmoch ako Orbis Pictus, Dievčatko, Krajinka, Muzika, Prípad nevernej Kláry či Eštebák. Účinkovala tiež v dokumente svojej sestry Terezy Nvotovej s názvom Mečiar.

V roku 2013 sa stala mamou syna Filipa, jeho otec Martin sa neskôr stal jej tretím manželom. Tým prvým bol muzikant Miroslav Láber alias Whisky a druhým Angličan Johnny. Dnes je už tretí raz rozvedená.