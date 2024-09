Smoliarka Nvotová opäť skončila v nemocnici: Zlý sen každého dovolenkára!

Dorota Nvotová (Zdroj: Ján Zemiar)

Dorota Nvotová nie je neznámym menom v slovenskom šoubiznise. Je dcérou herečky Anny Šiškovej a zosnulého hudobníka Jara Filipa. S jej sestrou Terezou sa tiež vydali umeleckým smerom. Zatiaľ čo Tereza režíruje, Dorota pričuchla k herectvu, ale i spevu. Avšak tiež rada cestuje. Jej cestovateľské príbehy naozaj stoja za to. Okrem krásnych momentov sa jej takmer vždy niečo pritrafí aj v tom negatívnom slova zmysle.

V minulosti prekonala ťažkú embóliu, keď navštívila Nepál, v Indii jej rozbíjali ľadvinové kamene a teraz... Momentálne sa nachádza na Maledivách a čo čert nechcel, zase skončila v nemocnici. „Príbeh zranenej sprievodkyne...milujem všetky svoje umelecké, neumelecké, politické, aj cestovateľské práce. Aj túto Maledivskú mám rada. A to, že som smoliar a niekoľkokrát do roka sa mi niečo zlé stane, to už je proste môj príbeh. Nesúvisiaci s cestovaním," opísala.

„Vždy som hovorievala, že ak bude v meste jediná jama, ja do nej spadnem. Nuž, tentokrát to bol jediný kameň. V krajine, kde je len voda a piesok a aj ulice sú z piesku, Dorotka zakopla o kameň a zlomila si nohu. Čo by som robila bez svojich úrazov a chorôb? Asi by som sa straaašne nudila. Pozdravujem všetkých mojich doktorov, ktorí mi celé roky pomáhaju a trpia ma. Mali by ste začať cestovať so mnou! Furt!" zverila sa na Instagrame. Zábery na nešťastne zranenú nohu nájdete v galérii.