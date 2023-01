Slováci majú na háku! Nvotovej odkaz: Zdvihnite PRDEL a choďte...

BRATISLAVA - Po období, keď pre koronavírus boli podniky zavreté a kultúrne podujatia zakázané a neskôr veľmi obmedzené, sa mnohým zdá, že sa už všetko vrátilo do starých dobrých koľají. Niektoré profesie však pociťujú, že správanie zákazníkov sa výrazne zmenilo. Upozornila na to hudobníčka a herečka Dorota Nvotová.

Dorota Nvotová sa v týchto dňoch zúčastnila koncertu s názvom Pocta Jarovi Filipovi. Nie je žiadnym tajomstvom, že práve tento umelec bol jej pravým otcom a evidentne po ňom zdedila aj svoj hudobný talent.

Galéria fotiek (3) Jaro Filip

Zdroj: SFÚ

Po tomto vystúpení si vypočula sťažnosť taxikára, ktorý ju viezol domov. „Taxikár mi vraví: A tak idem do mesta do služby v sobotu večer, že snáď niečo zarobím, a hovno. Je to ako kedysi v stredu večer. Ľudia nechodia von, nebavia sa, nepijú, nič…” zveril sa jej, ako sa správanie potenciálnych zákazníkov po korona-období zmenilo.

A pociťuje to aj samotná Dorota. Podľa jej vyjadrenia klesla účasť na koncertoch o neuveriteľných 70 percent! „Nielen mne. Hocikomu. Cez pandémiu si zvykli na Netflix, papuče a donášku jedla. Majú v pi*i ísť večer do reštiky, do baru a na koncert,” vyhlásila svojským štýlom a dodala nie príliš povzbudzujúci postreh: „Toto je smrť kultúry!”

Galéria fotiek (3) Zdroj: ČT

A tak zvyšok cesty podľa jej slov prebehol v smutnom tichu. „Lebo ľudia majú na háku. A neuvedomujú si, že keď neprídu na koncerty, nebudú si môcť svojich obľúbených interpretov pustiť ani na spotify. Lebo tí budú musieť prestať robiť hudbu, a pôjdu za kasu do Lidlu alebo kamošovi do firmy rozvážať tovar,” načrtla budúcnosť umelcov v prípade, že sa nič nezmení.

A práve preto sa rozhodla apelovať na svojich fanúšikov a všetkých, ku ktorým sa jej slová z Instagramu dostanú. „Ak chcete, aby slovenská hudba prežila, choďe na koncert. Streamingové služby platia veľké kulové - podobne je to aj s predajom albumov. Málokto kupuje v dobe internetu. Komerčné rádiá alternatívnu hudbu nehrajú. Náš chleba je z koncertov. Keď neprídete, budeme si na chleba musieť zarobiť inak. A to nikto z nás nechce. Tak zdvihnite prdel a hybajte von. Žiť. Nechajte doma mobil a normálne sa zabavte. Aj vám tak bude lepšie,” odkázala Slovákom.