Idol tínedžeriek už má 45: Stále SEXI... alebo?!

Milo Ventimiglia sa narodil 8. júla 1977. V mladosti si vyskúšal zápasenie aj divadlo. A práve hereckému umeniu sa neskôr začal venovať aj profesionálne.

Od 18 rokov dostával menšie úlohy vo filmoch aj seriáloch. Ako 24-ročný začal účinkovať v seriáli Gilmore Girls, vďaka čomu sa stal známym prakticky na celom svete a pre mnohé dievčatá sa stal vysnívaným chlapcom. V projekte pôsobil niekoľko rokov, objavil sa aj v krátkom pokračovaní z roku 2016.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Warner Bros.

Hneď po Gilmorkách získal väčšiu úlohu v seriáli Hrdinovia. Neskôr účinkoval v projektoch ako Mob City, Chosen, The Wispers, Gotham, This is us. Milo sa objavil napríklad vo filmoch Rocky Balboa, Grace, monacká kňažná, Creed 2, Umenie tancovať v daždi.

S Alexis Bledel, s ktorou tvoril pár v seriáli, chodil aj v skutočnosti. Potom randil aj s kolegyňou Hayden Panettiere z Hrdinov. Už dlhší čas nie je jasné, či po svojom boku aktuálne niekoho má.

Minulý rok herec prezradil, že jeho priateľky to s ním majú naozaj ťažké. „Všetko je až na druhom mieste za prácou – všetko. Mal som priateľstvá a vzťahy, ktoré kvôli tomu zažívali ťažké časy,” povedal Milo. Ako dodal, po práci si síce nájde čas na spoločné jedlo s priateľkou, ale len čo doje, okamžite sa zas zatvára do domácej pracovne a venuje sa príprave na ďalší deň nakrúcania.

Nuž, iskru má tento herec stále, ale takýto vzťah je asi náročný pre každú ženu.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Twitter VM

Navyše, kvôli niektorým projektom musí Ventimiglia meniť svoj imidž a v seriáli This is us mu to zvyčajne až tak nepristane.