Český sexsymbol prekonal rakovinu, ale... Zabíja sa ďalej!

Sám sa považuje za človeka priťahujúceho problémy - mal trojku zo správania a bol jedným z najznámejších fajčiarov, ktorého prezývali chodiaca reklama na tabakový priemysel. Jeden z najvýraznejších a najpopulárnejších českých hercov stvárnil počas svojej hereckej kariéry na divadelných doskách, vo filme i v televízii množstvo skvelých charakterovo rôznorodých postáv od rozprávkového princa až po boha.

Jiří Bartoška sa narodil 24. marca 1947 v Děčíne. V roku 1972 absolvoval Janáčkovu akadémiu múzických umení (JAMU) v Brne. Po skončení školy krátko účinkoval v brnianskom Divadle na Provázku, odkiaľ zamieril v roku 1973 do Činoherného štúdia v Ústí nad Labem a potom do Mestských divadiel pražských. Od roku 1978 bol členom pražského Divadla Na zábradlí, z ktorého v roku 1991 odišiel do novozaloženého Divadla Bez zábradlí.

Veľkú príležitosť presadiť sa na filmovom plátne dostal Jiří Bartoška v roku 1977 od režiséra Jana Schmidta v pravekej trilógii Osada Havranov, Na veliké řece a Volání rodu. V tom istom roku si zahral aj v dráme Stíny horkého léta, ktorá získala na Medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch v roku 1978 Krištáľový glóbus. Značnú popularitu mu priniesol tiež televízny seriál Sanitka (1984).

Galéria fotiek (4) Zdroj: ČT

V roku 1977 podpísal Antichartu, avšak neskôr sa snažil aktívne tejto nepríjemnej stigmy striasť. Začiatkom roku 1989 podpísal petíciu za prepustenie Václava Havla z väzenia a na jar roku 1989 vyhlásenie Několik vět. Patril k úzkym spolupracovníkom Václava Havla. Bol to práve Jiří Bartoška, kto oznámil 10. decembra 1989 na Václavskom námestí v Prahe kandidatúru Václava Havla na československého prezidenta.

Do porevolučnej filmografie Jiřího Bartošku patria napríklad snímky Krvavý román (1993), Je třeba zabít Sekala (1998), Všichni moji blízcí (1999), Babí léto (2001), Bolero (2004), Teorie tygra (2016) alebo rozprávka Anjel Pána 2 (2016). Pod režijnou taktovkou Marie Poledňákovej stvárnil jednu z hlavných úloh v populárnych komédiách Líbáš jako Bůh (2009) a Líbáš jako ďábel (2012).

Galéria fotiek (4) Zdroj: Bonton

Aj v súčasnosti je Jiří Bartoška herecky veľmi aktívny. V posledných rokoch sa predstavil napríklad v životopisnom filme Havel (2020), v romantickej komédii Šťastný nový rok 2: Dobro došli (2021) či v komédii Zbožňovaný (2021).

Populárny herec, ktorý prekonal rakovinu, je hlavnou tvárou Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch, na čele ktorého stojí od roku 1994. Nositeľ mnohých významných ocenení Jiří Bartoška si prevzal v roku 2016 Českého leva za mimoriadny prínos pre českú kinematografiu.

Jiří Bartoška podstúpil chemoterapie aj ožarovanie. Pred pár mesiacmi, pri oslavách Divadla bez Zábradlí, spomenul pri komentovaní predstavenia Jakub a jeho pán následky, ktoré mu po liečbe rakoviny zostali: „Hrali by sme ho asi dodnes, keby som ja nedostal toho raka, ktorý ma pripravil o dych a nohy.” Evidentne narážal na to, že po liečbe sa cítil menej pohyblivý a rýchlejšie sa unaví.

Napriek tomuto zápasu o život sa však nevzdal jednej neresti, a to cigariet. Bartoška tvrdí, že fajčí od 14 rokov a hoci niekedy by aj chcel prestať, nedarí sa mu to. Vidno to aj vyššie na zábere z gratulačného videa, že ani vtedy v jeho ruke nechýbala cigareta.