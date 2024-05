Žena náhodou odhalila tajomstvo svojej najlepšej kamarátky: Opitá priznala, s kým spala! Toto je koniec

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

SYDNEY – Pánske rozlúčky so slobodou môžu byť poriadne divoké. Presvedčila sa o tom aj Austrálčanka, ktorá odhalila nechutnú pravdu o tom, čo sa na rozlúčke jej manžela skutočne dialo. O svoj príbeh sa podelila v podcaste s názvom „Everyone Has A Secret“.

Moderátori podcastu prečítali príbeh ženy menom Sophie, ktorá sa dozvedela, že jej najlepšia kamarátka, s ktorou sa priatelila vyše 20 rokov, spala s jej manželom na jeho rozlúčke so slobodou. „Minulý týždeň sa mi moja najlepšia kamarátka Maddie priznala, že mala sex s mojím manželom na jeho rozlúčke so slobodou,“ napísala Sophie. „Ako si viete predstaviť, som zničená. S manželom Tomom sme manželia 18 mesiacov a absolútne som netušila, že v našom vzťahu sú nejaké problémy, nehovoriac o tom, že je schopný takejto úrovne podvodu,“ uviedla ďalej.

Sophie vysvetlila, že sa s Maddie priatelili viac ako 20 rokov a každá z nich vedela, s koľkými mužmi tá druhá spala. Maddie vždy tvrdila, že spala s 18 rôznymi mužmi. Ale počas nedávnej noci s niekoľkými ďalšími kamarátkami sa Maddie preriekla a povedala, že počas svojho života mala sex s 19 mužmi. „Hneď, ako to povedala, som ju opravila,“ vyhlásila Sophie. Opitá povedala: „Nie, 19.“ V tej chvíli si zjavne uvedomila, že sa pomýlila, pretože sa pokúsila pateticky cúvnuť, ale bola príliš opitá na to, aby to urobila presvedčivo. „V tej chvíli som si pomyslela, že sa pravdepodobne práve odhalila, že podvádza svojho partnera Jacka a bolo jej to trápne,“ pokračovala Sophie.

O chvíľu neskôr sa Sophie rozhodla porozprávať so svojou najlepšou kamarátkou v súkromí a spýtala sa Maddie, či bola Jackovi neverná. Sophie však zažila najväčší šok svojho života. Maddie jej so slzami v očiach povedala, že devätnástym mužom bol jej manžel Tom. Ohromená Sophie údajne udrela svoju najlepšiu kamarátku po tvári a utiekla. Sophie tvrdí, že stále netuší, ako sa Maddie ocitla na rozlúčke so slobodou jej manžela. Maddie sa vraj opakovane pokúša kontaktovať Sophie, ale zradená najlepšia priateľka odmietla zdvihnúť telefón. V závere listu Sophie prezradila, že jej manžel Tom je momentálne na zahraničnej služobnej ceste a hoci sa s ním plánuje rozviesť, nepovedala mu, že vie o jeho zrade.

Podvedená manželka požiadala o radu, ako má manželovi oznámiť túto správu. Taktiež sa pýtala, či by mala o Maddinom manipulatívnom kroku povedať jej partnerovi Jackovi. Video s týmto odkazom z podcastu sa stalo virálnym na TikToku, pričom diváci sa vyjadrovali k tomu, čo by mala Sophie urobiť. „Usporiadajte mu večierok na privítanie a povedzte mu to pred všetkými jeho blízkymi priateľmi a rodinou,“ napísal jeden kreatívny komentujúci s tým, že by sa mala maximálne pomstiť. „Bezodkladne by som to povedala Maddinmu partnerovi! Zaslúži si vedieť pravdu,“ vyhlásil ďalší.