Z Viktora Vinczeho je PILOT: Zaplatil mastnú sumičku... Priemerný Slovák na to NEMÁ!

Viktor Vincze (Zdroj: Instagram V.V)

Viktor Vincze sa na rok odmlčal zo sociálnych sietí. Až teraz si obnovil Instagram, keď vyšlo najavo, že sú s Adelou už oficiálnymi rodičmi malého Maxíka. Rozhodol sa svojim fanúšikom úprimne odpovedať na všetko, čo ich zaujíma. Za ten rok sa v jeho živote toho udialo mnoho. Okrem iného sa z neho stal aj pilot!

Moderátor sa nikdy netajil tým, že si robí licenciu. Má ju práve na Boeing 737. No a onedlho už bude letieť aj s prvými cestujúcimi. Lieta pre známu leteckú spoločnosť, ktorá mu so všetkým vychádza v ústrety. „Ak všetko pôjde podľa plánu, prvý let s pasažiermi by som mal odletieť v júni,“ priznal. Skúšky, ktoré absolvoval, neboli vôbec ľahké. K čomu by ich prirovnal?

„K peklu na zemi. Ale keď sa to napokon podarí, je to neuveriteľný pocit,“ opísal. No a nakoniec aj prezradil, koľko mu to trvalo a hlavne koľko ho to vyšlo. „Ja som si do Boeing prýkrát sadol po cca 2 a pol roku, odkedy som začal s úplne prvými výcvikmi na malej Cessne. A pripraviť si treba postupne dokopy cca 70 tisíc eur," dodal na záver.

Vinczeovci o synovi ešte nepovedali všetko: Máme parťáka na celý život! V TOMTO je iný ako ostatné deti (Zdroj: NL/TH)