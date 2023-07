Podlomené zdravie Jiřího Bartošku (76): Na červenom koberci CHÝBAL... Ešte pred začiatkom bol na INFÚZIÁCH!

Pred dvomi týždňami sme na Topkách informovali, že Jiří Bartoška sa kvôli ťažkej viróze už dlhšie necíti dobre. Jeho stav dokonca dospel do takého štádia, že ho musela záchranka previezť do Fakultnej nemocnice v Motole. Tam pobudol až do uplynulej stredy. Mnohí sa preto pýtali, či sa prezident KVIFF podujatia vôbec zúčastní.

Medzinárodný filmový festival v Karlovych Varoch odštartoval v piatok. Bartoška však na červenom koberci chýbal. Prešli sa po ňom len jeho manželka Andrea so synom Jankom. Už to je dôkaz toho, že herec na tom po prepustení z nemocnice ešte zdravotne nie je úplne najlepšie. Napokon však na zahájení predsa len nechýbal.

Galéria fotiek () Jiří Bartoška dorazil do Karlovych Varov už vo štvrtok, len deň po prepustení z nemocnice.

Zdroj: Profimedia

Ako každý rok, aj tentokrát odovzdával ceny zahraničným hviezdám - tentokrát to bolo Russelovi Croweovi alias Gladiátorovi a švédskej herečke Alicii Vikander, ktorá je známa ako nová Lara Croft. Pohľad na Bartošku na javisku mnohých potešil. On však ešte pred začiatkom riešil svoje zdravie. „Ešte pred piatočným otváracím ceremoniálom mal naplánovanú ďalšiu infúziu. Motolská nemocnica sa na nej dohodla s karlovarskými kolegami,“ citoval Blesk dôveryhodný zdroj.

Na infúzie bude Bartoška chodiť vraj minimálne do nedele. „V utorok má ísť do Prahy na kontrolu, ale je otázkou, či sa nakoniec jeho ošetrujúci lekár pán profesor Robert Lischke nevydá za ním do Varov,“ dodal zdroj.