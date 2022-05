Nemravné svadobné oznámenie: Česká herečka sa musela pred mamou červenať!

Eliška Balzerová sa narodila 25. mája 1949. K herectvu ju priviedla mama - ochotníčka, ktorá jediná neskôr vedela o dcérinom pokuse dostať sa na konzervatórium. Neskôr študovala na JAMU.

Pred kameru sa prvýkrát postavila na Slovensku v roku 1970. Mala 21 rokov a pri nakrúcaní aj rozprávala po slovensky.

Miláčikom publika sa stala vďaka televíznemu seriálu Nemocnice na kraji města (1977), ktorý napísal scenárista Jaroslav Dietl a nakrútil ho režisér Jaroslav Dudek. Účinkovala aj v jeho ďalších pokračovaniach Nemocnice na kraji města po dvaceti letech, 2003 a Nové osudy, 2008.

Zdroj: CT Ďalšie televízne a filmové úlohy stvárnila Balzerová v snímke Karla Kachyňu Zlatí úhoři (1979), či v komédii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Vrchní, prchni! Divácky mimoriadne úspešná bola komédia S tebou mě baví svět (1982), ktorú nakrútila Marie Poledňáková. Eliška Balzerová v nej vytvorila manželskú dvojicu so zosnulým hercom Václavom Postráneckým.

Účinkovala v seriáli Bambiniot (1984), v snímke Jaroslava Soukupa Pěsti ve tmě (1986), či v inscenácii Odměna (1993) v réžii Evy Sadkovej, alebo tiež v hre slávneho amerického dramatika Neila Simona Drobečky z perníku (2000).

Známa herečka si neskôr zahrala v dvoch filmoch mamu herečky Taliany Vilhelmovej. V prvom z nich Teorie Tigra (Radek Bajgar, 2016) dochádza k stretu troch generácii žien v podaní Janžurová - Balzerová - Vilhelmová. Herečky predstavujú ukážkovú trojku "harpií", ktoré sa rozhodli ovládať svojich manželov. Druhýkrát sa Balzerová objavila v postave mamy ťažko chorej dcéry (Tatiana Vilhelmová) v snímke Tátova volha (2018). Vo filme hral svoj prím čierny humor, ktorý výdatne okorenil dej a odľahčil vážne témy. Film Jiřího Vejdělka prišiel do kín v roku 2018.

Naposledy sa Balzerová objavila v seriáli Poldové a nemluvně (2020) a vo filmoch Poslední aristokratka (2019), Příliš osobní známost (2020), Moje slunce Mad (2021) a Srdce na dlani (2022).

Eliška Balzerová je vydatá za filmového producenta Jana Balzera. V roku 1974 do svadobného oznámenia dokonca poznamenali aj obľúbenú sexuálnu polohu. „Áno, my sme mali svadobné oznámenie ako dotazník. Vtedy sa všade vypĺňali dotazníky. Kamkoľvek ste prišli, všade ste vypĺňali dotazník. Ako sa voláme, čo vieme, čo ovládame, naše dobré aj zlé vlastnosti, akí sme veľkí, tuční, čo máme najradšej... Zložili sme to ako knižku a to bolo naše svadobné oznámenie,” prezradila nedávno v relácii 7 pádů Honzy Dědka.

Kolónku s číslom 69 ale jej mama nepochopila. „Do zvláštnych schopností sme napísali čísla šesť deväť. A maminka sa pýtala, čo to je,” opísala. Za nemravnú poznámku sa tak musela nakoniec aj trochu červenať.