Náhla smrť slovenského herca: Hral aj vo filme s Mattom Damonom a Heathom Ledgerom!

František Velecký sa narodil 8. marca 1934. Pracoval ako projektant, no už počas štúdia na stavebnej priemyslovke ho to ťahalo k herectvu. Od roku 1964 pôsobil ako herec na voľnej nohe. V 80. rokoch krátko pôsobil ako člen Divadla pre mládež v Spišskej Novej Vsi.

Uplatnil sa aj pred kamerami, napríklad v snímkach Markéta Lazarová, Skalní v ofsajde, Nylonový mesiac, Pacho, hybský zbojník, Princ Bajaja, Iná láska, Sladké hry minulého leta, Let asfaltového holuba. Pôsobil ale aj v Maďarsku a Nemecku.

Tesne pred smrťou nakrútil českú drámu Želary a americký film Kliatba bratov Grimmovcov, kde hlavné úlohy stvárnili Matt Damon a Heath Ledger. Oba počiny mali premiéru až po jeho náhlej smrti.

Velecký zomrel 5. októbra 2003. „Je mi to veľmi ľúto, že sa to dozvedám. Špeciálne preto, že niekoľko veľkých slovenských hereckých talentov, ako boli napríklad pán Velecký či Ivan Palúch, zostalo po nádejnom rozlete nevyužitých a pozabudlo sa na nich. To by sa v iných krajinách nestalo. Asi by sme si mali viac vážiť ľudí, ktorí niekedy v živote niečo dosiahli,“ povedala vtedy pre SME Magda Vášáryová.