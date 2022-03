Herec z CSI Las Vegas: Rozvod priamo na Valentína... a manželstvo č. 3!

LOS ANGELES - Herec Wallace Langham je aktuálne tretí raz ženatý. Obe jeho predchádzajúce manželstvá trvali dlhé roky, no nakoniec sa rozpadli. To druhé rozviedol súd priamo na sviatok zamilovaných.

Wallace Langham sa narodil 11. marca 1965. Svoju kariéru pred kamerami začal v roku 1985 a prvé roky vystupoval pod pseudonymom Wally Ward.

Viac ako vo filmoch sa uplatnil v seriáloch. Diváci ho mohli vidieť v počinoch ako Matlock, 21 Jump Street, Murphy Brown, To je vražda, napísala, Grace, Star Trek, Sex v meste...

Väčšinou išlo o vedľajšie alebo epizódne úlohy. Svoju prvú hlavnú rolu dostal v sitkome The Larry Sanders Show a väčšiu úlohu mal aj v seriáli Veronica po boku Kirstie Alley.

Galéria fotiek (3) Zdroj: NBC

Neskôr sa stal súčasťou seriálu CSI Las Vegas, kde stvárnil technika Davida Hodgesa.

Hral vo filmoch ako Malá miss Sunshine, Sociálna sieť, Ruby Sparks, Hitchcock, Veľký draft, Súboj pohlaví, Temné sily, Le Mans ‛66.

Wallace je od roku 2015 tretí raz ženatý. Jeho manželkou je Melissa Voyagis. Svoju prvú manželku Lauru stretol na nakrúcaní v roku 1985, po roku a pol sa vzali. Narodili sa im dve deti, no v roku 1998 sa rozviedli. Druhý raz sa oženil s Karey Richard v roku 2002. Rozviedli sa ešte pred 10. výročím manželstva, a to rovno na Valentína. Snáď mu to teda do tretice vyjde už navždy.