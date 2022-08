Český herec závislý od alkoholu: Strašne vyvádzal... Prišiel o ženu aj dcéru!

Roman Štolpa sa narodil 12. augusta 1964. Po gymnáziu vyštudoval herectvo na JAMU a neskôr si dorobil bakalársky titul v odbore réžia.

Pôsobil vo viacerých divadlách a časom si založil vlastnú divadelnú spoločnosť. Široká verejnosť ho spoznala hlavne vďaka seriálu Rodinné pouta, ktorý sa premenoval na Velmi křehké vztahy, objavil sa aj v projektoch Vyprávěj, Ulice, či Kriminálka Anděl. Hral aj vo filme Líbáš jako Bůh.

Jeho herecký, ale hlavne osobný život bol narušený alkoholizmom. Počas nakrúcania Rodinných pout odišiel od manželky a žil s kolegyňou Markétou Plánkovou. Pre svoje problémy ale prišiel o prácu, Markétu aj ich spoločnú dcéru.

Ako kedysi tvrdil, nadmerným pitím bojoval proti depresiám. Nakoniec svojho démona, zdá sa, porazil. „Hlavne sa musí človek rozhodnúť, že to robí pre seba, pre svoje zdravie. Hneď prestať, nebáť sa toho a ísť si za tým. Viem, že je to strašne ťažké, strašne zložité. Hovorí sa, že prekonaná závislosť je najlepšia cesta k poznaniu seba samého,” povedal herec pred pár mesiacmi pre expres.cz.

No napriek tomu, že pre neho ide o dávnu minulosť spred 10 rokov, stále sa to s ním takzvane ťahá. Mnohí proste nezabudli... „Všetko bolo na niečo dobré. A je dobré, že to človek zanechal a je na druhej strane. Vzalo mi to veľa, ale každému, kto sa rozhodne abstinovať, to odporúčam. Len ma mrzí, že som si to neuvedomil skôr. Aj keď dodnes mi to občas niekto pripomenie, čo som vyvádzal, a neverí mi,” uviedol.