Z "príšerne tučnej" speváčky krásna diva: Zhodila skoro 40 kíl!

Vlastným menom Maria Anna Sofia Cecilia Kalogeropulos sa narodila 2. decembra 1923 v Brooklyne v americkom New Yorku gréckym rodičom.

Speváčka obdarená nádherným sopránom, bola schopná zaspievať rovnako dramatické partie v operách Giuseppe Verdiho a Richarda Wagnera, ako aj ľahké koloratúry z opier Gioacchina Rossiniho. Obdobie jej vrcholnej kariéry trvalo krátko, sotva 15 rokov, ale bola to hudobná explózia.



Maria Callas v sebe spájala dramatický sopránový hlas so skvelými hereckými schopnosťami, čím sa stala jednou z najväčších operných speváčok na svete. Sústreďovala sa najmä na ranú taliansku operu a Giuseppe Verdiho. Ctitelia jej dali prezývku La Divina - božská.

Zdroj: Fonds de dotation Maria Callas

Callasovej manželstvo, uzavreté s talianskym podnikateľom Giovannim Battistom Meneghinim na jar 1949, bolo manželstvom z rozumu. Bleskovú kariéru, ktorá sa začala dva roky predtým vynikajúcim vystúpením v opere La Gioconda v talianskej Verone, jej totiž pomáhal budovať práve on.



Nasledovali londýnska Covent Garden (Veľká Británia), parížska Grand Opera (Francúzsko), newyorská Metropolitan Opera (USA) a samozrejme milánska La Scala (Taliansko), kde vyhrala "vojnu sopránov" s veľkou rivalkou Renatou Tibaldiovou.

Zdroj: Planfilm

Ako pri mnohých verejne známych ženách, aj pri Marii sa riešila jej hmotnosť. V začiatkoch svojej kariéry bola plnoštíhla, jej kolegovia spomínali na jej obrovský apetít. Keď ju vraj donútili odvážiť sa, zostala zarazená. Kedysi vyhlasovala: „Niekto by mohol povedať, že som ťažká, áno, ale som aj vysoká (174 cm) a moja hmotnosť nepresiahla 92 kíl.”

Neskôr ale priznala, že kvôli hmotnosti mala problémy aj s hlasovým prejavom a neobišli ju ani zdravotné ťažkosti. „Bolo to nepríjemné a nepáčilo sa mi to. Tak som cítila, že to musím spraviť, a to správne – veď celý život som študovala ako správne spievať, tak prečo by som nemala zvládnuť aj diétu a dostať sa konečne do reprezentatívneho stavu,” uviedla v rozhovore s Edwardom Downesom.

Chudnúť začala v roku 1953 a už začiatkom roka 1954 boli viditeľné výsledky. Sir Rudolf Bing, ktorý ju kedysi označoval za príšerne tučnú, po novom nešetril komplimentmi a nazval ju okúzľujúcou ženou. Napokon sa speváčke podarilo v roku 1959 ustáliť svoju váhu na 54 kilogramoch.



S vystúpeniami sa Maria Callasová definitívne rozlúčila v roku 1965 v londýnskej Covent Garden, keď ju začal zrádzať hlas.

Zdroj: Fonds de dotation Maria Callas

V lete 1959 sa začal jej deväťročný vzťah s Aristotelom Onassisom na palube luxusnej jachty Christina. Jej manžel Meneghini nesúhlasil s rozvodom a Onassis sa síce s manželkou rozišiel, ale jeho dve deti – dcéra a syn - a ďalší členovia rodiny boli proti jeho novej partnerke.

Napokon sa medzi nich v roku 1968 postavila slávna žena Jacqueline Bouvier-Kennedy, vdova po 35. americkom prezidentovi Johnovi Fitzgeraldovi Kennedym. „Už iba moji psi ma nezradili,” takto trpko okomentovala Maria sobáš Aristotelesa Onassisa s Jackie Kennedyovou, usadila sa v Paríži a čoraz viac sa stránila ľudí. V roku 1975, keď sa Onassis ocitol v parížskej nemocnici, opäť nadviazali kontakt. Veľmi srdečný, ale bolo to už krátko pred jeho smrťou.

Zdroj: Film Callas, Kennedy, Onassis

O dva roky neskôr veľká diva operného neba odišla za ním. Zomrela 16. septembra 1977 náhle vo svojom parížskom apartmáne vo Francúzsku. Mala iba 53 rokov. Jej smrť je zastretá tajomstvami. Telo bolo urýchlene spálené – aj napriek tradíciám gréckej pravoslávnej cirkvi. Popol rozprášili do Egejského mora. Oficiálnou príčinou smrti bolo zlyhanie srdca, ale vedelo sa, že speváčka trpela depresiami a užívala silné antidepresíva.