Pamätáte si túto krásku z Horúcich striel? Aha, ako vyzerá dnes!

RÍM - Pred 30 rokmi sa Valeria Golino objavila v Horúcich strelách po boku Charlieho Sheena. No už predtým si zahrala v trháku Rain Man. Pozrite, ako herečka vyzerá dnes.

Valeria Golino sa narodila 22. októbra 1965 v Taliansku. Keď sa jej rodičia rozišli, vyrastala striedavo v Grécku a Taliansku. Ako malá často chodila s mamou do kina a zaujímala sa o filmy, no na filmovú kariéru nepomýšľala. Chcela byť kardiologička.

Už ako 14-ročná začala robiť modeling v Aténach, Miláne, Londýne či Los Angeles. Účinkovala aj v reklamách. Keď sa dostala k filmu, prerušila štúdium.

Do svojho prvého filmu sa dostala cez strýka – novinára, ktorému zavolala režisérka Lina Wertmüller, že hľadá do filmu mladé dievča. Nakrúcanie filmu A Joke of Destiny sa jej tak zapáčilo, že sa rozhodla pre filmovú kariéru.

Zdroj: MGM

Valeria si zahrala v mnohých talianskych filmoch, ale všimol si ju aj Hollywood. Diváci ju mohli vidieť v snímkach ako Rain Man, Horúce strely, The Indian Runner, Nesmrteľná milenka, Štyri izby, Opustiť Las Vegas, Frida a ďalších.

Aktuálne je súčasťou seriálu The Morning Show, kde hviezdia Jennifer Aniston a Reese Witherspoon.

Aktuálny záber Valerie Golino Zdroj: Profimedia

Valeria Golino patrí k tým herečkách, ktoré takmer v každom filme vyzerajú inak. Pred kamerami vystriedala rôzne podoby, o čom sa môžete presvedčiť v GALÉRII vyššie.