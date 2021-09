Známy Čech prebral ženu hercovi: Svadba pod nátlakom a... rýchly ROZVOD!

Zdeněk Rytíř má na konte spoluprácu takmer so všetkými významnejšími spevákmi českej popmusic od 70. rokov až do konca minulého storočia. Jeho slová interpretovali najčastejšie Václav Neckář, Michal Tučný, Lenka Filipová, Karel Gott, Petr Spálený alebo Olympic. Dnes si pripomíname 8 rokov od jeho smrti.



Narodil sa 11. apríla 1944 a do hudobných kruhov vstúpil v uvoľnenom období 60. rokov. Najprv bol hlavne hudobníkom, hral na niekoľko nástrojov, predovšetkým na basgitaru. Pôsobil v niekoľkých beatových kapelách - Karkulka, Mefisto, Blue Five alebo Golden Kids.

Veľmi výraznú stopu zanechal Rytíř aj v modernej českej country hudbe. Po odchode Michala Tučného zo skupiny Fešáci mu pomohol založiť skupinu Tučňáci a hit Poslední kovboj patril k najväčším v Tučného aj Rytířovej kariére.



Bol to mimoriadne plodný textár, známy však aj tým, že svoje diela odovzdával v poslednej chvíli. Stal sa spoluautorom desiatok piesní, ktoré pozná azda každý v Česku aj na Slovensku.



Nachádzajú sa medzi nimi napríklad hity Karla Gotta Zůstanu svůj, To musím zvládnout sám, Včelka Mája alebo jeho duet s Darinou Rolincovou Zvonky štěstí.

Mnohé piesne s textami Zdeňka Rytířa si dodnes spievajú ľudia v súkromí alebo na večierkoch - väčšinou nevedia, kto je ich autorom a často ani nepoznajú pôvodného interpreta. Tak aspoň pri pesničkách Kto vchází do tvých snů má lásko alebo Prý se tomu říká láska by si dnes mohli spomenúť na Zdeňka Rytířa. Ten zomrel na infarkt 1. októbra 2013 po dlhoročných zdravotných problémoch. Dožil sa 69 rokov.

Po jeho boku bola v tom čase manželka Helena. Predtým už bol ženatý s herečkou Evelýnou Steimarovou. Zoznámili sa v čase, keď bola vydatá za herca Ladislava Freja, nedarilo sa im však splodiť spoločného potomka. S Rytířom potom otehotnela dokonca skôr, než sa stihla rozviesť s hereckým kolegom.

Keď už bola opäť slobodná, na nátlak rodiny sa vzali. No nevydržalo im to dlho, zakrátko nasledoval rozvod. Po rokoch Evelýna, ktorej Zdeněk napísal aj rovnomennú pieseň, vyhlásila, že keby svoj vzťah nezoficiálnili manželstvom, možno by im to klapalo oveľa dlhšie.

Zdeněk Rytíř na sklonku života s manželkou Helenou