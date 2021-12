Náhla SMRŤ hviezdy z kapely Olympic: Banálna nehoda a potom...

„No tento rok je to jedna horšia správa, než druhá,” aj takto zhodnotil uplynulých dvanásť mesiacov spevák a líder kapely Olympic Petr Janda. Ten aktuálne smúti za bývalým parťákom, s ktorým úspešnú skupinu zakladal. Pavel Chrastina bol okrem iného tiež autorom hitov Želva, Snad jsem to zavinil já, či Pták Rosomák.

Petr Janda spolu s bývalými členmi kapely Olympic. Pavel Chrastina je vľavo. Zdroj: profimedia.sk

Smutnú správu o smrti bývalého basgitaristu mu oznámila nešťastná vdova, bývalá hlásateľka Eva Dudková. „Povedala mi, že spadol v metre a zlomil si ruku. Potom dostal zápal pľúc a ako to už v tomto veku býva, bol s ním amen,” povedal pre blesk.cz Janda.

Pavel Chrastina založil svoju prvú skupinu ešte počas štúdia na vysokej škole. V roku 1962 bol tiež jedným zo zakladajúcich členov skupiny Olympic, ktorá dovtedy niesla názov Karkulka. Olympic opustil v roku 1969. Pár rokov nato emigroval do Austrálie, potom do USA a v roku 1994 sa vrátil do rodnej krajiny.

VIDEO: Pripomeňte si skladbu Želva od kapely Olympic.