Bývalý elánista: Namiesto svadby rozchod po 16 rokoch... A teraz randí so známou ženou!

BRATISLAVA - Ako raz hudobník Henry Tóth poznamenal, súkromie a anonymitu si cení viac ako slávu. A tak nejaký čas nikto ani netušil, že sa po dlhých 16 rokoch rozišiel s matkou svojich 3 synov. No s novou láskou sú doslova v žiare reflektorov.

Henry Tóth sa narodil 22. júla 1962. Už ako 14-ročný si založil prvú kapelu a neskôr začal brať hodiny hry na gitare. Potom začal študovať na konzervatóriu.

V roku 1982 sa stal najlepším gitaristom na súťaži s medzinárodnou účasťou. Postupne sa dostával k viacerým slovenským umelcom, ktorých sprevádzal na rôznych turné, napríklad Marcelu Laiferovú, Mariku Gombitovú, Janu Kocianovú, Roba Grigorova, Richarda Müllera a spolupracoval aj s Mariánom Greksom.

Galéria fotiek (6) Henry Tóth a Maťo Ďurinda

Zdroj: TASR

Neskôr pôsobil v Rakúsku ako gitarista, ale aj ako pedagóg na Vysokej škole pedagogickej v Grazi. Známy inštrumentalista v tom čase na Slovensku vydal sólový album Breath, s ktorým zvíťazil vo svojej kategórii v rámci udeľovania cien Zväzu autorov a interpretov Grammy West. Zároveň si dokončoval vysokoškolské vzdelanie v odbore džez.

Širokej verejnosti je Tóth známy najmä vďaka spolupráci so skupinou Elán. V kapele pôsobil dlhých 12 rokov, potom sa mu líder Jožo Ráž začal vyhrážať, že ho vyhodí. Vraj si "príliš otvára hubu", ako o sebe povedal sám Henry. „Videli sme sa odvtedy iba raz na nejakej akcii, kde sme hrali. Nemáme proti sebe nič, aspoň ja nie. S Jožom sa nedá rozísť zle. Jožo je bos!“ povedal gitarista v lete 2016 pre Plus 7 dní.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR

V súkromí bol Henry Tóth 16 rokov s partnerkou Gabikou, ktorá mu porodila troch synov. Každý sa ho neustále pýtal na svadbu a v roku 2006 v jednom z online rozhovorov napísal, že sa čím skôr musí oženiť. Neskôr priznal problémy so sobášom, lebo on je katolík a ona evanjelička a nevedia sa dohodnúť na kostole, v ktorom by sa mali zobrať.

V máji však vyšlo najavo, že má po svojom boku už inú ženu a medzitým bol 5 rokov s istou Monikou. Jeho čerstvou láskou je rektorka policajnej akadémie Lucia Kurilovská. Spoznali sa na vernisáži a už o pár týždňov spolu začali bývať. Spoločne sa objavili aj na Slovenke roka.