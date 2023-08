Bolestivé slová Malachovskej o zdravotnom stave otca: Bude sa to len zhoršovať!

Manželia Malachovskí so svojou dcérou Kristínou (Zdroj: Instagram I.M.)

Opernému spevákovi Martinovi Malachovskému lekári diagnostikovali v roku 2018 sklerózu multiplex. Verejnosti to priznal až o dva roky neskôr. Toto ochorenie mu sťažilo život a musel sa s ním naučiť žiť. Najnovšie jeho dcéra Kristína prehovorila o jeho zdravotnom stave.

„Zdravotné problémy má, lebo on má koniec-koncov sklerózu multiplex, a to je neliečiteľná choroba. Čiže to on bude mať vlastne do konca života. Je to autoimunitné ochorenie, čiže v podstate je neliečiteľné a bude sa len, bohužiaľ, zhoršovať,” zneli jej prvotné slová pre Topky.sk.

Kristína ho ale nadovšetko obdivuje, ako to zvláda. „A ja to vnímam tak, že vidím na ňom samozrejme niekedy, že je unavenejší, má proste nejaké obmedzenia, povedala by som, že pohybové, lebo jemu to proste vplýva na pohybový aparát, ale zase treba povedať, že to zvláda úžasne. On je veľký bojovník, naozaj sa vie proste akože zaprieť. Má veľmi dobre nastavenú hlavu, že je optimistický a vie si stále proste užiť,“ pokračovala.

Iveta, Martinova manželka a Kristína mama, sa o neho stará, pomáha a vybavuje všetko potrebné. „Oni si robia extrémne pekné dni, to je niečo, čo oni dvaja fakt vedia robiť, že oni si vedia spraviť krásny spoločný čas a tým pádom si dovolím tvrdiť, že oni majú proste prenádherný život spolu a tým to akoby celé odľahčujú. Nehovorím, že situácia je ľahká, to vôbec nie, je dosť náročná a komplikovaná, ale proste tým, že sú spolu a robia si naozaj ten pekný spoločný čas, tak to tak inak plynie a inak to vnímajú,“ dodala.

