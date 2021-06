Girls just wanna have fun: Aha, ako dnes vyzerá výstredná ikona z 80. rokov!

Cyndi Lauper sa narodila 22. júna 1953. Ako 12-ročná začala skladať piesne a hrať na gitaru. Už vtedy mala výstredný štýl, za ktorý bola v škole šikanovaná.

Na začiatku 70. rokov pôsobila ako vokalistka v rôznych kapelách. V roku 1977 si poškodila hlasivky a predpoveď lekárov znela, že už nikdy nebude spievať. Našťastie sa vyliečila.

Kým spievala v kapele Blue Angel, dostala ponuky ako sólová speváčka, no odmietla ich. Prvú nahrávaciu zmluvu podpísala až v roku 1981 po rozpade skupiny. Jej kariéra odštartovala v roku 1983 albumom She's So Unusual. Ten obsahoval hity Girls just want to have fun, Time after time, She bop a All through the night.

Bol to prvý debutový album ženskej umelkyne, ktorý vystrelil rovno štyrmi pesničkami na prvé priečky Billboard hitparády. Cyndi vďaka nemu tiež získala cenu Grammy v roku 1985 ako najlepší nový umelec.

Od roku 1983 nahrala speváčka 16 štúdiových albumov a jej kariéra trvá vyše 40 rokov. Na svojom konte má dokonca aj muzikál Kinky Boots, za ktorý vyhrala Tony Award. Cyndi je jedna z mála speváčok, ktoré získali tri zo štyroch veľkých umeleckých cien - Emmy, Tony, Grammy a Oscar.

Na poslednú z menovaných cien nesiahla, i keď si zahrala v niekoľkých filmoch a seriáloch. Napríklad aj v populárnych Kostiach, kde výnimočne nepredviedla žiadny výstredný imidž.

Inak si ale svoj uletený výzor ponechala aj s pribúdajúcimi rokmi. Stále sa vie obliecť veľmi excentricky a vlasy mala napríklad červené, žlté či ružové. A také sú aj aktuálne - pokiaľ si na narodeninovú oslavu nevymyslela zas niečo šokujúce.

Cyndi sa okrem hudby venuje aj charite, každoročne organizuje benefičný koncert. Angažuje sa tiež v boji za práva LGBTI menšiny.

