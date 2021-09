Trauma českej speváčky: Namiesto otca psychopat... Ublížil jej aj fyzicky!

Monika Absolonová sa narodila 27. septembra 1976. Chodila na hotelovú školu, neskôr študovala nemčinu na Akadémii J. A. Komenského. Už odmalička sa však venovala aj spievaniu a v 90. rokoch začala brať hodiny spevu.

Od roku 1995 pôsobí ako muzikálová herečka. Je známa z muzikálov Krysař, Dracula, Rebelové, Mona Lisa, Angelika a ďalších.

Zdroj: SITA

Pred kamerami sa ako herečka objavila prvýkrát v rozprávke Princezna ze mlejna 2, účinkovala aj v niekoľkých pokračovaniach Kameňáku, vo filme Vybíjená a naposledy v snímke Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Objavila sa aj v seriáli Gympl s (r)učením omezeným.

Ako speváčka vydala niekoľko albumov, naposledy to bolo vianočné CD Až do nebes (2016), ktoré obsahuje aj dueto s Karlom Gottom.

Monika je aktuálne sama, tento rok sa rozišla s hokejistom Tomášom Hornom, s ktorým má dvoch synov. Tí teraz vyrastajú v domácnosti bez otca a prakticky nemajú ani dedka. Absolonová totiž so svojím otcom už roky nie je v kontakte. „Prajem otcovi veľa zdravia, ale dúfam, že moje deti ho nikdy nespoznajú. Chcela by som, aby chlapci spoznávali len dobrých a milých ľudí, ktorí to s nami myslia dobre,” vyhlásila pred pár mesiacmi pre Super.cz.

Zdroj: Instagram M.A.

Speváčka totiž vyrastala v prostredí domáceho násilia. „Vždy bolo niečo čudne, ale čo za stenou v izbe rodičov znamenajú pri hádke tie tupé rany, to mi došlo až oveľa neskôr,” povedala kedysi pre iDnes.cz. Nakoniec mala konflikt s otcom aj ona sama. „Psychiatrička mi povedala, že si musím zvyknúť, že žijem s psychopatom za chrbtom,” prezradila.

Jej mama nabrala odvahu k rozvodu po 35 rokoch práve preto, že Čeněk Absolon vztiahol ruku na svoju dcéru, ktorá skončila v nemocnici. „Keď mlátil ju, nejako to znášala, ale toto bola tá posledná kvapka. Ale keď to urobila, prestal predo mnou a bratom svoju agresivitu skrývať,” povedala Monika.

Zdroj: Instagram MA