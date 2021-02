Slávna Cindy v 55 rokoch opäť na titulke: Aha, tieto FOTO delí vyše 30 rokov!

Cindy Crawford sa narodila 20. februára 1960 ako Cynthia Ann Crawford. Počas školy si z nej spolužiaci vystrelili a zavolali jej v mene lokálneho obchodného domu, že potrebujú modelku. Lenže už o rok neskôr ju naozaj najal spolu s ďalšími dievčatami iný obchod.

Zdroj: Instagram CC

Neskôr ju lokálny fotograf odfotil na titulnú stránku miestnych novín. A práve pozitívne reakcie ju doviedli k tomu, že mala naozaj skúsiť modeling. Ako 17-ročná sa preto prihlásila do súťaže Elite Model Look a hoci ju nevyhrala, skončila hneď druhá.

V roku 1986 sa presťahovala do New Yorku a podpísala zmluvu práve s agentúrou Elite.

Cindy Crawford na obálke Playboya v roku 1988 Zdroj: playboy

V 80. a 90. rokoch patrila k popredným topmodelkám, objavovala sa na titulných stranách módnych časopisov, účinkovala v mnohých reklamných kampaniach.

Spolu s ďalšími supermodelkami sa objavila v klipe Georga Michaela k piesni Freedom. Jej meno sa vyslovovalo takmer jedným dychom s ďalšími ako Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Linda Evangelista, Christy Turlington či Helena Christensen.

Zdroj: Herb Ritts

Hoci dnes Cindy slávi 55 rokov a podľa starých pravidiel by patrila do modelkovského dôchodku, nie je to tak. Aktuálne zdobí titulnú stránku magazínu Red, ktorý si ju vybral do marcového čísla. Pozrite, takto vyzerá na obálke vyše 30 rokov po tom, ako nafotila titulku pre Playboy, zverejnenú vyššie.

Zdroj: Instagram CC/RED

Modelka bola kedysi vydatá za herecký sexidol Richarda Gereho. Trvalé šťastie však našla až s Randem Gerberom, ktorému porodila dve deti. Obe sa venujú modelingu ako ich slávna mama.