50-nička Schiffer išla do plaviek: Claudia, hybaj na mólo!

Dlhé roky patrila Claudia Schiffer k svetovej modelingovej špičke. Niet preto divu, že vo veku 51 rokov už na predvádzanie ani nepomyslí a užíva si už iba sladkého ničnerobenia. Aktuálne relaxuje na dovolenke v exotike. A práve odtiaľ sa pochválila aj svojou fotkou iba v bikinách.

Na sebe mala kvetovanú plavkovú podprsenku a spodnú časť zahaľovala plážovou šatkou. No pri pohľade na jej tip-top krivky by niekto blondínke mohol povedať, nech kašle na oddych a okamžite mieri späť na mólo. Svojou figúrou by totiž pokojne mohla konkurovala aj o 30 rokov mladším kolegyniam.

A to podľa jej vlastných slov nedrží žiadne diéty. No zato dodržiava pitný režim, úplne sa vyhýba alkoholu a kofeínu a má veľa pohybu - nedá dopustiť na jógu a pilates. A zjavne sa to vypláca!