Legendárneho Frasiera pozná celý svet: Jeho život je plný tragédií!

Kelsey Grammer sa narodil 21. februára 1955. Jeho mama sa venovala spevu, otec bol majiteľom baru. Rozviedli sa, keď mal len 2 roky. Ako 13-ročný o otca prišiel za tragických okolností. Na trávniku pred domom ho totiž zastrelil istý mentálne postihnutý muž.

Kelsey sa usiloval priviesť matku na iné myšlienky a pomáhal si rôznymi komickými vystúpeniami. Neskôr sa predvádzal aj v škole a začal pomýšľať na hereckú kariéru. Po strednej škole si podal prihlášku na prestížnu hereckú akadémiu v New Yorku.

Náhla smrť otca nebola jedinou tragédiou v rodine. Ešte počas štúdia na vysokej škole bola jeho žena znásilnená a zavraždená. O pár rokov neskôr prišiel aj o dvoch nevlastných bratov, ktorý zomreli vplyvom nešťastnej náhody počas potápania.

A kým v súkromí sa mladý herec potýkal s tragédiami, jeho kariéra sa sľubne rozbiehala. Úlohu psychiatra Frasiera Cranea prvýkrát stvárnil v 80. rokoch v sitcome Na zdravie. Pôvodne išlo len o postavu, ktorá sa mala objavovať v pár častiach, divákom sa však natoľko zapáčil, nakoniec nakrútil 202 dielov a získal nominácie na cennu Emmy.

V roku 1993 dostal Kelsey Grammer vlastný seriál - Frasier, ktorý dosiahol značnú popularitu a dodnes je obľúbený aj medzi mnohými Slovákmi.

Kelsey Grammer ako legendárny Frasier.

Úspešnému hercovi sa však v súkromí príliš nedarilo. S prvou manželkou Doreen boli spolu osem rokov a majú dcéru. Istá vizážistka mu porodila druhú dcéru, avšak krátko na to sa oženil so striptérkou Legh-Anne. Tá vraj známeho herca pod vplyvom alkoholu mlátila a dokonca na neho vytiahla zbraň. Nečudo, že deväť mesiacov od svadby podal žiadosť o rozvod. Leigh-Anne sa pokúsila o samovraždu a prišla o dieťa, ktoré so slávnym hercom čakala.

Grammerovou treťou manželkou sa stala modelka Camille, ktorá mu porodila dve deti. Keď však po 13 rokoch manželstva spoznal o 26 rokov mladšiu letušku Kayte, ich vzťah sa rozpadol. Len dva týždne po rozvode si svoju novú lásku vzal za ženu. Kayte však krátko pred vstupom do manželstva prišla o dieťatko, ktoré nosila pod srdcom. V roku 2012 sa dvojici mali narodiť dvojičky, avšak letuška jedno z detí nedonosila. Ku dcérke Faith pribudol o dva roky neskôr syn.