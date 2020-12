Po kríze definitívny koniec: Slovenský futbalista vymenil kráľovnú krásy za... ďalšiu missku!

BRATISLAVA - V čase svojich minuloročných narodenín oficiálne ešte tvoril pár s Miss Slovensko 2006 Magdalénou Šebestovou, no už sa nahlas hovorilo o kríze. Krátko nato sa rozišli. No netrvalo dlho a po boku Jána Ďuricu sa objavila iná žena zo súťaže krásy.

Ján Ďurica sa narodil 10. decembra 1981. Rodák z Dunajskej Stredy pôsobil v kluboch DAC Dunajská Streda, Artmedia Petržalka, Saturn Moskovská oblasť, Lokomotiv Moskva, Trabzonspor.

Zdroj: Instagram JĎ/Trabzonspor

Od roku 2004 bol súčasťou národnej reprezentácie. Debutoval 9. júla 2004 stretnutím v Japonsku, kde nastúpil v obrane po boku Balázsa Borbélyho a Martina Škrtela. Odvtedy nazbieral 91 štartov. So Slovenskom sa síce neprebojoval na majstrovstvá sveta 2018 do Ruska, patril však ku generácii, ktorá sa zúčastnila na MS 2010 v Juhoafrickej republike i ME 2016 vo Francúzsku.

S reprezentáciou sa lúčil v roku 2017. „Trinásť a pol roka byť súčasťou reprezentačného kolektívu, to je naozaj dlhé obdobie. Teraz nastal čas, keď sa blíži koniec. Je to futbal a v každom športe príde ten čas,” citovala vtedy futbalistu agentúra TASR.

Zdroj: TASR

Minulý rok začal opäť pôsobiť na domácej pôde. Stal sa asistentom trénera Jozefa Dojčana v druholigovom klube FC Petržalka. Na jar 2020 na tejto pozícii skončil a pred niekoľkými týždňami avizoval otvorenie vlastnej futbalovej školy.

V čase, keď sa jeho kariérne pôsobenie vrátilo na Slovensko, stála po jeho boku kráľovná krásy z roku 2006 Magdaléna Šebestová, s ktorou má dcéru Ninu. O kríze v ich vzťahu sa šepkalo dlhšie, oficiálne potvrdili rozchod v polovici decembra 2019.

Zdroj: Instagram JĎ a MŠ

Už v januári sa ale Ďurica ukázal s novou ženou po svojom boku, a to rovno na prestížnom Plese v opere. Vybral sa tam s finalistkou súťaže krásy Dianou Kačurovou. Spoločnú fotografiu zverejnil aj na sociálnej sieti a občas sa tam objavujú záblesky z ich života.

Zdroj: Jan Zemiar