Nová hviezda Let's Dance čaká dieťa: VIDEO... Krásne odhalenie pohlavia!

BRATISLAVA - Futbalista Ján Ďurica (42) už čoskoro zahviezdi v tanečnej šou Let's Dance. No okrem novej zaujímavej príležitosti mu v týchto dňoch robí radosť aj fakt, že sa už čoskoro stane dvojnásobným otcom. Jeho snúbenica Diana Kačurová (32) je totiž tehotná. A teraz dvojica odhalila, či čakajú chlapčeka alebo dievčatko. Pozrite na tú krásu!

Hoci šou Let's Dance odštartuje na obrazovkách televízie Markíza až o mesiac, prípravy sú už v plnom prúde. Tanečníci už naplno trénujú svoje celebrity, aby v prvom kole zo seba ukázali to najlepšie. Jedným z finalistov je aj futbalista Ján Ďurica.

No to nie je jediná "novinka", ktorú má v živote. Po Novom roku sa totiž prevalilo, že športovec a jeho snúbenica, finalistka Miss Universe SR 2013 Diana Kačurová, čakajú dieťa. A podľa veľkosti bruška, ktoré sa budúcej mamičke črtalo pod obtiahnutými šatami, bolo evidentné, že dvojica si svoje sladké tajomstvo strážila poriadne dlho.

No a včera večer budúci rodičia odhalili pohlavie svojho drobca. „V srdci štadióna sa rozozvučala radostá symfónia farieb a emócií, keď Ján Ďurica a Diana Kačuerová s maličkou odhalili, že ich rodina sa rozšíri o malého futbalistu,“ informovala firma, ktorá pre dvojicu tento nezabudnuteľný moment pripravila.

Všetko to prebehlo na futbalovom štadióne, kde boli pripravené balóny v ružovej a modrej farbe. Futbalista kopol loptu do bránky a v tom momente sa priestor zahalil do modrej farby. Veď pozrite sami!