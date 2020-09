Nehoda známeho herca: Nezomrel hneď a... Auto začalo horieť!

LOS ANGELES - Známy bol predovšetkým z filmov Rýchlo a zbesilo, rýchla jazda autom sa mu nakoniec stala osudnou, i keď nešoféroval on. Herec Paul Walker zomrel následkom nárazu a požiaru.

Paul Walker sa narodil 12. septembra 1973. Jeho matka bola modelka, otec podnikateľ a bývalý boxer.

Kariéru modela a herca začal už ako dieťa v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Viac sa stal známym v 90. rokoch vďaka úlohe v seriáli The Young and the Restless.

Zdroj: New Line Cinema

Prelomová rola prišla v roku 2001 po boku Vina Diesela. Walker sa preslávil ako Brian O’Conner vo filme Rýchlo a zbesilo. Po komerčnom úspechu prichádzali stále nové a nové pokračovania. Medzitým si zahral aj v iných filmoch, napríklad Do hlbiny, Osem statočných, Gangstri, Štvanec.

Posledným filmom zo série Rýchlo a zbesilo sa pre neho stal ten s číslom 7. Dokončiť ho už museli s jeho bratmi ako dablérmi. Paul totiž tragicky zahynul 30. novembra 2013.

Zdroj: SPI international

Herec bol v osudnú sobotu spolujazdcom v červenom Porsche Carrera GT z roku 2005, ktoré riadil jeho priateľ Roger Rodas. Vozidlo narazilo do stĺpu pouličného osvetlenia a do stromu, potom explodovalo a pohltili ho plamene.



Rodasa zabil už samotný náraz, ako sa uvádza v správe z pitvy, zverejnenej úradom koronera v okrese Los Angeles. Walkera usmrtil pri havárii náraz a požiar. Auto sa podľa znalcov v čase nárazu pohybovalo rýchlosťou okolo 151 kilometrov za hodinu.

Na základe výpočtov urobených po nehode dospeli vyšetrovatelia k záveru, že Rodas riadil vozidlo Porsche Carrera GT rýchlosťou 130-151 kilometrov za hodinu. Nehodu nespôsobila mechanická porucha vozidla, ale vysoká rýchlosť, uviedol úrad šerifa, ktorý vyšetrovanie viedol v spolupráci s expertmi zo spoločnosti Porsche.