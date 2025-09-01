Pamätáte si temperamentnú Gloriu Estefan? Má 68 a takto teraz vyzerá!

Pondelok1. september 2025, meniny má Drahoslava, zajtra Linda, Rebeka

KUBA - Americká speváčka kubánskeho pôvodu Gloria Estefan patrí medzi najúspešnejšie umelkyne v histórii latinskoamerickej hudby. Za štyri desaťročia v hudobnom priemysle predala speváčka a textárka viac ako 90 miliónov albumov, ktoré jej vyniesli prestížne ocenenia ako Grammy Awards, Latin Grammy Awards, Billboard Latin Music Awards či ALMA Awards.

Gloria Estefan sa narodila 1. septembra 1957 v kubánskej Havane. Mala sotva 16 mesiacov, keď jej rodina musela Kubu z politických dôvodov opustiť. Usadili sa v Miami v americkej Kalifornii, kde budúca speváčka absolvovala vysokoškolské štúdium na miestnej univerzite (The University of Miami). Popri štúdiu pracovala ako anglicko-španielsko-francúzska prekladateľka na zákazníckom oddelení medzinárodného miamského letiska (Miami International Airport).

Jej prvé verejné hudobné vystúpenie sa odohralo na tradičnej kubánskej svadbe, kde ju o to požiadal jej budúci manžel Emilio Estefan Jr. V ten večer sa ako speváčka pridala ku skupine Miami Sound Machine. Gloriu Estefan odmenilo publikum veľkým aplauzom a ona sa o niekoľko týždňov stala hlavnou speváčkou tejto legendárnej formácie, ktorá v prvých rokoch svojej existencie vystupovala a nahrávala piesne v španielčine. Za krátky čas si formácia získala mnoho fanúšikov, anglicky hovoriace publikum si podmanila hitmi Dr. Beat (1984) a Conga (1986).

V roku 1988 sa názov kapely zmenil na Gloria Estefan and The Miami Sound Machine a začiatkom roka 1989 začala byť Gloria označovaná za sólovú umelkyňu. Po úspechu skladby Anything For You sa album Let It Loose (1987), z ktorého pochádzala, začal vydávať aj pod názvom Anything For You (1987). Koncom roka 1989 vyšiel speváčke album Cuts Both Ways, ktorého sa predalo viac ako 10 miliónov kusov. Už v prvom mesiaci predaja získal v Spojených štátoch amerických platinovú platňu a podobný úspech zaznamenal aj v Spojenom kráľovstve, Austrálii, Holandsku, Belgicku a Japonsku.

Pri propagácii albumu Cuts Both Ways v marci 1990 sa Gloria Estefan vážne zranila pri autonehode. Po prevoze helikoptérou do nemocnice v New Yorku jej diagnostikovali fraktúru chrbtice. Počas operácie lekári na fixovanie chrbtice použili titánový materiál. Umelkyňa sa po operácii zotavovala takmer rok.

Na popredné priečky hitparád sa speváčka úspešne vrátila s mnohými ďalšími albumami. Spomenúť možno Into the Light (1991), Hold Me, Thrill Me, Kiss Me (1994), Destiny (1996) či gloria! (1998). Albumom Mi Tierra (1993) Estefanová zdôraznila svoje kubánske korene a získala zaň cenu Grammy (1994) za najlepší tropický latinský album (Best Tropical Latin Album). Druhú cenu Grammy (1996) vyniesla speváčke platňa Abriendo Puertas (1995). K novším hudobným počinom latino hviezdy patria albumy Miss Little Havana (2011) a The Standards (2013).

Okrem vyššie spomenutých hudobných ocenení je Gloria Estefan laureátkou niekoľkých cien za humanitárnu a dobročinnú prácu. Dvakrát vstúpila do textárskej siene slávy a jej meno zdobí známy Hollywoodsky chodník slávy (Hollywood Walk of Fame).

S Emiliom Estefanom Jr. tvorí manželský pár od roku 1978, majú spolu dve deti.

