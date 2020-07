Legendárny Ľubo Gregor (†73): Päť svadieb a keď prišla reč na Ruska... Fúha!

BRATISLAVA - Talentovaný a zaujímavý človek! Takým rozhodne bol herec Ľubo Gregor, ktorý by dnes slávil 77. narodeniny. V novembri 2016 však po náročnom boji o život naposledy vydýchol. Aký bol život umelca, ktorý sa Slovákom vryl do pamäte aj ako spoluzakladateľ Markízy či otec Furas z Pevnosti Boyard?

Ľubomír Gregor sa narodil 19. júla 1943 v Žiline. Keď mal tri roky jeho rodina sa presťahovala do Bratislavy. Vyštudoval herectvo a popri účinkovaní na divadelných doskách pôsobil aj pred kamerami. Hral v 15 slovenských filmoch a zhruba v 150 televíznych inscenáciách. Účinkoval aj v rôznych detských a zábavných programoch. Venoval sa tiež písaniu scenárov, dramaturgii a réžii.

Ľubo Gregor a Jozef Bednárik v roku 1979. Zdroj: STV

V roku 1990 bol spoluzakladateľom divadla Korzo´90, o päť rokov sa podieľal na vzniku súkromnej televízie Markíza, kde pôsobil ako riaditeľ Centra umeleckej tvorby. Hral v prvom markizáckom seriáli Silvánovci, stvárnil aj otca Fourasa v Pevnosti Boyard. Po nezhodách s Ruskom z televízie odišiel a napísal o nej dokonca nelichotivú knihu Za kulisou Markízy.

Ľubo Gregor ako otec Furas v Pevnosti Boyard. Zdroj: TV MARKÍZA

Keď je reč o Pavlovi Ruskovi, Gregor na neho nespomínal vôbec v dobrom. V jednom z rozhovorov ho označil za bezcitného egoistu a prípad pre psychiatrov. „Keď sa na tým človek zamyslí, zistí, že je to veľmi nebezpečný človek. Ja mám o ňom pocit, že je chorý. Keby sa ho chopili psychiatri a psychológovia, prišli by na zaujímavé veci. On je latentný schizofernik. Jeho správanie, kúsanie nechtov, jeho tyky, jeho spontánne grganie a zívanie na top manažmentoch. Áno, na topmanažmentoch grgal, kýchal do ruky, kapesník on nepoznal. Nikto ho to neučil. Hulvátske správanie. S jeho asistentkou narábal ako s handrou," vyhlásil herec o svojom niekdajšom spoločníkovi.

Zaujímavé je, že počas pôsobenia v Markíze moderoval Ľubo Gregor aj erotickú reláciu. Že mal k ženám blízko, dokazuje aj jeho súkromie. Herec bol totiž päťkrát ženatý.

V septembri 2016 bol herec hospitalizovaný po masívnom infarkte a pridruženej cievnej mozgovej príhode. Jeho zdravotný stav komplikoval aj zápal pľúc a opuch mozgu. Hoci sa lekári o záchranu jeho života usilovali zo všetkých síl, 17. novembra 2016 zomrel.