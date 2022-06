Tento herec má dve známe dcéry: Jedna robí v Markíze a druhá... Vydala sa za Adelinho ex!

Ivo Hlaváček sa narodil 23. júna 1966. Chodil na gymnázium, no už vtedy navštevoval dramatický odbor v ĽUDUS. Neskôr chcel pokračovať v štúdiu na VŠMU.

Prijímačky boli úspešné až na druhý pokus. „Pri prijímacích skúškach na VŠMU mu členka poroty povedala: Hlaváček, Hlaváček, nemysli si, že ti to meno pomôže. Nepomohlo. Skúšky po roku opakoval a tá, čo to pred rokom povedala, tam nebola. Začal študovať herectvo na VŠMU. Určite mi môže vyčítať i to, že podaktorí ľudkovia, čo mi na meno nemôžu prísť, hádžu do jedného vreca otca so synom,” povedal v minulosti jeho otec, herec Oldo Hlaváček pre Sme. Okrem herectva študoval Ivo aj réžiu. Z divadla má skúsenosti aj ako kulisár.

Galéria fotiek (6) Zdroj: FB Mufuza

Istý čas podnikal v gastronómii, ktorá je jeho celoživotným koníčkom, no neskôr sa opäť vrátil k divadlu a televízii. Pôsobil v Divadle Andreja Bagara v Nitre, moderoval vo VTV, v RTVS pracoval ako redaktor a dramaturg, pracoval tiež v SND ako asistent réžie. S otcom účinkoval v amfiteátroch a na pódiách kultúrnych domov v programe Hore nohami a moderovali spolu aj reláciu Kurnikšopaholubník v súkromnej televízii.

Ivo Hlaváček je druhý raz ženatý a má tri dcéry - Michaelu, Luciu a Ivu Lukréciu. Tá najmladšia má 14 rokov a dve staršie nie sú verejnosti neznáme. Lucia pôsobí v televízii Markíza ako redaktorka a moderátorka a Michaela je svetoznáma modelka, ktorá sa v rebríčkoch topmodeliek zvykla pohybovať v prvej tridsiatke. Dnes je vydatá za fotografa Rasťa Brezovského, ktorý kedysi krátko randil s moderátorkou Adelou Banášovou.