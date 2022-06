Táto žena ošklbala Paula McCartneyho o milióny: Neuveríte, čo spravila so zásnubným prsteňom!

Paul McCartney sa narodil 18. júna 1942 v liverpoolskej Waltonovej nemocnici. Jeho matka v nej pracovala ako zdravotná a pôrodná sestra. Do matriky ho zapísali pod menom James Paul McCartney.

The Beatles

Anglická kapela vznikla v roku 1960. Členovia skupiny boli John Lennon, George Harrison, Ringo Star a Paul McCartney. Stali sa najdôležitejšími hudobnými predstaviteľmi svojej doby.

Skupina ale v roku 1970 zanikla. Znalci hudobného priemyslu však hovoria, že zánik kapely nastal najmenej o dva roky skôr. Bol to práve McCartney, ktorý ako prvý oficiálne oznámil odchod. Stalo sa tak 10. apríla 1970. Za hlavného vinníka konca zoskupenia mnohí označujú priateľku Johna Lennona, Yoko Ono. Iní za začiatok konca považujú smrť Briana Epsteina. Manažér skupiny, ktorý sa 27. augustan 1967 pravdepodobne predávkoval, bol tým, ktorý skupinu spájal a na ktorého dali všetci členovia The Beatles.

Najväčšie hity McCartneyho prišli práve počas pôsobenia v liverpoolskom zoskupení. Love me Do, Yesterday, Let it Be, The Long and Winding Road sa zaradil k legendárnym piesňam kapely a zároveň mali veľký vplyv na vývoj populárnej hudby na celom svete.

Rappový fanúšik

Málokto o ňom vie, že je veľkým fanšikom hip-hopu. Spolupracoval aj s niekoľkými poprednými predstaviteľmi tohto štýlu, ako sú Jay-Z alebo Kanye West. S rapperom, ktorý je dnes známy pod menom Ye, spolupracoval na piesní Only One. McCartney je spoluautorom textu a pracoval aj na hudbe k tejto piesni. Ich spolupráca bola základom aj pre pieseň FourFiveSeconds, v ktorej ich doplnila barbadoská speváčka Rihanna.

McCartneyho diskografia zahŕňa 18 sólových albumov. Od roku 2020 je jedným z najbohatších hudobníkov. Jeho majetok sa odhaduje na 800 miliónov libier.

Milostný život

Prvou McCartneyho manželkou bola fotografka Linda Eastman. Spolu mali štyri deti. Lindinu dcéru Heather si Paul osvojil a mali ešte Mary, Stellu a Jamesa. Svorne tvrdili, že okrem deviatich dní, keď bol Paul v japonskom väzení kvôli marihuane, boli spolu každý jeden deň. Ich manželstvo rozdelila smrť, keď Linda v roku 1998 prehrala svoj boj s rakovinou. Mala iba 46 rokov.

Umelcovou druhou ženou bola Heather Mills, s ktorou má dcéru Beatrice Milly. Za zmienku rozhodne stojí, že keď ju prvýkrát požiadal o ruku, miliónový prsteň vyhodila z okna a svadbu odmietla. Napokon ju ale Paul dostal pred oltár a ich svadba bola poriadne pompézna, luxusná a drahá. Rovnako ako rozvod, ktorý McCartneyho vyšiel poriadne draho.

V roku 2011 sa Paul zosobášil s Nancy Shevell, s ktorou je dodnes.

Paul McCartney je člen Rádu Britského impéria (1965), držiteľ šľachtického titulu Sir (1997), majiteľ hviezdy na Hollywoodskom chodníku slávy (2012) a dvojnásobný člen Rock and rollovej siene slávy (1988, 1999).