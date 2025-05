Panic z Prcičiek po 25 rokoch: Vôbec sa nezmenil, ale... Šťastne ženatý je s touto kočkou!

Jason Biggs (Zdroj: cbs)

Jason Biggs sa narodil 12. mája 1978. S herectvom začínal už ako 5-ročný, oficiálne bol do zoznamu hercov zapísaný ako 10-ročný za úlohu v reklame. Neskôr účinkoval v seriáli As the world turns, ktorý sa vysielal neuveriteľných 54 rokov. Biggs za túto úlohu získal nomináciu na cenu Emmy ako najlepší mladý herec.

Celosvetovo známym sa stal vďaka hitu American Pie (Prci, prci, prcičky), ktorý sa dočkal aj pokračovaní. Rola Jason Biggsovi sadla ako uliata. Vďaka tomuto obrovskému úspechu na seba ďalšie významné úlohy nedali dlho čakať. Najprv to bola romantická komédia s Freddie Prinzom v hlavnej úlohe Boys and girls. Potom ďalšia komédia Loser, kde ako neohrabaný Paul Tannek prišiel študovať do New Yorku a zamiloval sa do Dory Diamond (Mena Suvari). Komediálne úlohy mu perfektne sedia, čo potvrdil aj v ďalšej komédii s názvom Pekelná ženská, ale neskôr sa objavil aj v iných typoch filmov.

(Zdroj: Universal pictures)

Biggs sa nevyhýba ani seriálom, účinkoval v Outmatched a Orange is new black. A treba povedať, že aj po 25 rokoch vyzerá Biggs stále rovnako. Síce dospel a zmužnel, ale v podstate sa nezmenil a svoje mladšie ja by naozaj nezaprel.

(Zdroj: cbs)

V súkromí je Jason šťastne ženatým mužom a dvojnásobným otcom. V apríli oslávil už 17. výročie svadby s herečkou a spisovateľkou Jenny Mollen. A tá je riadna kočka, ktorá sa niekedy nebojí zverejniť ani odvážnejšie zábery.

(Zdroj: Instagram JM)

(Zdroj: Instagram JM)