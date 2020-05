Prekliata úloha: Najprv obrovská popularita a potom... Doživotná hanba pre českého herca!

PRAHA - Vytvoril množstvo postáv, no navždy zostal majorom Zemanom. Vladimír Brabec o tejto úlohe nehovoril rád - na jednej strane to bral ako prácu, na strane druhej priznal., že sa za niektoré epizódy seriálu hanbil.

Vladimír Brabec sa narodil 15. mája 1934. Po štúdiu na divadelnej fakulte DAMU prešiel viacerými scénami a od roku 1959 pôsobil v činohre Národného divadla. Nakrúcať začal už v roku 1948, účinkoval napríklad vo filmoch Touha, Svatby pana Voka či Poslední růže od Casanovy.

Zdroj: reprofoto ČT

Prelomom v jeho kariére bol práve propagandistický seriál 30 prípadov majora Zemana (1974 – 79), ktorý nakrútili na objednávku režimu a pod jeho dohľadom. Objednávka prišla z ministerstva vnútra, seriál menil fakty a manipuloval udalosti. Spočiatku Brabcovi priniesol popularitu, no dodnes vyvoláva rozporuplné reakcie, zmenil mu osobný aj pracovný život.

„Ja som nikdy žiadneho detektíva nehral a keď mi bola ponúknutá táto úloha, prečítal som si to, bolo to skvelé, hovoril som si, že to je báječné, že si zahrám detektíva. Tak som ho hral a potom prišli tie diely, ktoré boli poriadne politicky zbastardené, ale nebola možnosť sa z toho vymaniť,” povedal po mnohých rokoch v programe českej televízie 13 komnata. Dovtedy sa k Zemanovi príliš nevyjadroval.

Zdroj: YouTube

„Keby som si dovolil povedať, že toto ja robiť nebudem, tak neviem povedať, čo by sa so mnou stalo. Asi by to nebolo veľmi pekné. Raz sme rozmýšľali, keď sa blížil rok 1968 a prišiel za mnou pán dramaturg, že čo urobíme s tým rokom 68. A ja som mu povedal – predsa nechceš, aby sme vítali ruské tanky. Tak to by som naozaj neurobil. V tej chvíli by mi to bolo jedno, ja by som nejako tú rodinu uživil,” uviedol Brabec s tým, že napokon ho tento seriál ako herca zničil.

Filmári si ho totiž zaškatuľkovali ako majora Zemana a hoci nejaké príležitosti dostal, zrejme ich nebolo toľko, koľko by sa mu ich ponúkalo, keby v kontroverznom seriáli nehral. „Na začiatku sme nevedeli, do čoho ideme, potom sa už nedalo utiecť. Keď sa to dotočilo, tak som sa za niektoré diely hanbil, že v nich som,” tvrdil herec.

Ako Českej televízii prezradil, keď chodil na prechádzky a počul šepkať meno Zeman, nikdy nereagoval. Bál sa totiž konfliktu, netušil, či to ľudia myslia dobre alebo zle, či sa mu vysmievajú alebo mu chcú prejaviť úctu.

Zdroj: CT

Svoj nesporný herecký talent napokon využíval prevažne v divadle a dabingu. Jeho hlasom na obrazovkách pprehovorili napríklad Marlon Brando, Marcello Mastroianni, Sean Connery, Leslie Nielsen alebo Anthony Hopkins. Nadaboval tiež amerického herca Jacka Lemmona v populárnych komédiách Niekto to rád horúce či Nebožtíci žičia láske.

Vladimír Brabec zomrel 1. septembra 2017.