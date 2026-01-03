MIMORIADNY ONLINE Ruský úder balistickými strelami zabil malého chlapca! Ukrajina evakuuje tisíce detí

KYJEV - Ukrajinské úrady kvôli bezpečnostnej situácii nariadili evakuáciu viac ako 3000 detí a ich rodičov zo 44 frontových obcí v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti. Na Telegrame to dnes oznámil minister pre regionálny rozvoj Oleksij Kuleba. Podľa agentúry AFP ruská armáda v minulom roku dosiahla najväčší postup vo svojom ťažení, s výnimkou prvého roka invázie. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
07:48 Ruské ministerstvo vnútra opätovne vyhlásilo pátranie po zakladateľovi a veliteľovi Ruského dobrovoľníckeho zboru (RDK) Denisovi Kapustinovi, ktorého smrť nedávno zinscenovala ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) v snahe zabrániť údajnému pokusu o jeho zavraždenie ruskou tajnou službou. Informuje o tom správa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL).
06:36 Novoročný prejav predsedu Poslaneckej snemovne ČR Tomia Okamuru vzbudzuje znepokojenie, vyhlásil v piatok prezident Petr Pavel. Plánuje o ňom rokovať na najbližšom stretnutí s premiérom Andrejom Babišom a ďalšími ústavnými činiteľmi. Vo svojom príhovore sa Okamura postavil proti poskytovaniu zbraní Ukrajine.
06:12 Ruský úder balistickými strelami na viacpodlažnú budovu v druhom najväčšom ukrajinskom meste Charkove zabil malého chlapca a tri desiatky ľudí zranil. Vyplýva to z vyjadrení šéfa oblastnej správy Oleha Synehubova a starostu mesta Ihora Terechova. Agentúra Reuters informuje o dvoch zabitých. Ruské ministerstvo obrany útok na Charkov poprelo a tvrdí, že výbuch mohla spôsobiť detonácia uloženej munície.
06:10 Úrady podľa ukrajinského ministra od začiatku júna minulého roka evakuovali z frontových oblastí do bezpečnejších ukrajinských regiónov celkovo na 150-tisíc ľudí vrátane takmer 18-tisíc detí a viac ako 5000 ľudí s obmedzenou pohyblivosťou. Kuleba pripomenul pred niekoľkými dňami vyhlásenú nútenú evakuáciu 14 obcí v Černihivskej oblasti, ktorá leží pri hraniciach s Ruskom. Oblastný šéf Vjačeslav Čaus krok zdôvodnil potrebami armády a pretrvávajúcim ostreľovaním z ruskej strany. Úrady pomerne často informujú o ruských vzdušných útokoch v tomto regióne, kde sa na začiatku ruskej invázie odohrávali aj pozemné boje.
Agentúra AFP v súvislosti s Kulebovým oznámením podotkla, že ruské invázne jednotky v poslednom čase v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti postupujú. A pripomenula, že Rusko v posledných mesiacoch hlásilo dobytie ďalších obcí v oboch týchto regiónoch. Zároveň ruská invázna armáda pokračuje v ťažení na východe krajiny. Ukrajina sa bráni ruskej invázii už takmer štyri roky, pričom Moskva okupuje asi 20 percent jej územia. Ukrajinci v prvom roku vojny nápor nepriateľských vojsk čiastočne odrazili a niektoré svoje územia dobyli späť. Postup oboch strán následne spomalil. Podľa dnešných informácií AFP ale ruská armáda vlani dosiahla najväčší postup, s výnimkou prvého roka invázie.
Najväčší územný posun od roku 2022
Rusi v roku 2025 dobyli vyše 5600 kilometrov štvorcových, čo je 0,94 percenta ukrajinského územia, napísala agentúra s odvolaním sa na analýzu dát amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). To je viac ako v predchádzajúcich dvoch rokoch spolu, hoci je to výrazne menej, ako v roku 2022, keď Rusko dobylo vyše 60-tisíc kilometrov štvorcových ukrajinského územia, dodala. Pre porovnanie: rozloha Moravskosliezskeho kraja predstavuje približne 5430 kilometrov štvorcových. Rusko naopak vlani stratilo 125 kilometrov štvorcových v ukrajinskej Charkovskej oblasti a 55 kilometrov štvorcových v Dnepropetrovskej oblasti.
Americký prezident Donald Trump, ktorý sa vrátil do Bieleho domu vlani v januári, začal rozhovory s oboma stranami v snahe sprostredkovať ukončenie bojov. Zatiaľ sa mu však nepodarilo dosiahnuť zásadné ústupky od Kremľa, upozornila AFP. Podľa Kyjeva Rusko nemá záujem o mier a snaží sa sa sabotovať diplomatické snahy o ukončenie vojny s cieľom dobyť ďalšie ukrajinské územie.