Sobota3. január 2026, meniny má Daniela, zajtra Drahoslav

MIMORIADNY ONLINE Ruský úder balistickými strelami zabil malého chlapca! Ukrajina evakuuje tisíce detí

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Andrii Marienko)
© Zoznam/ © Zoznam/
ČTK, TASR

KYJEV - Ukrajinské úrady kvôli bezpečnostnej situácii nariadili evakuáciu viac ako 3000 detí a ich rodičov zo 44 frontových obcí v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti. Na Telegrame to dnes oznámil minister pre regionálny rozvoj Oleksij Kuleba. Podľa agentúry AFP ruská armáda v minulom roku dosiahla najväčší postup vo svojom ťažení, s výnimkou prvého roka invázie. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny:

ONLINE

07:48 Ruské ministerstvo vnútra opätovne vyhlásilo pátranie po zakladateľovi a veliteľovi Ruského dobrovoľníckeho zboru (RDK) Denisovi Kapustinovi, ktorého smrť nedávno zinscenovala ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) v snahe zabrániť údajnému pokusu o jeho zavraždenie ruskou tajnou službou. Informuje o tom správa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL).

06:36 Novoročný prejav predsedu Poslaneckej snemovne ČR Tomia Okamuru vzbudzuje znepokojenie, vyhlásil v piatok prezident Petr Pavel. Plánuje o ňom rokovať na najbližšom stretnutí s premiérom Andrejom Babišom a ďalšími ústavnými činiteľmi. Vo svojom príhovore sa Okamura postavil proti poskytovaniu zbraní Ukrajine.

06:12 Ruský úder balistickými strelami na viacpodlažnú budovu v druhom najväčšom ukrajinskom meste Charkove zabil malého chlapca a tri desiatky ľudí zranil. Vyplýva to z vyjadrení šéfa oblastnej správy Oleha Synehubova a starostu mesta Ihora Terechova. Agentúra Reuters informuje o dvoch zabitých. Ruské ministerstvo obrany útok na Charkov poprelo a tvrdí, že výbuch mohla spôsobiť detonácia uloženej munície.

06:10 Úrady podľa ukrajinského ministra od začiatku júna minulého roka evakuovali z frontových oblastí do bezpečnejších ukrajinských regiónov celkovo na 150-tisíc ľudí vrátane takmer 18-tisíc detí a viac ako 5000 ľudí s obmedzenou pohyblivosťou. Kuleba pripomenul pred niekoľkými dňami vyhlásenú nútenú evakuáciu 14 obcí v Černihivskej oblasti, ktorá leží pri hraniciach s Ruskom. Oblastný šéf Vjačeslav Čaus krok zdôvodnil potrebami armády a pretrvávajúcim ostreľovaním z ruskej strany. Úrady pomerne často informujú o ruských vzdušných útokoch v tomto regióne, kde sa na začiatku ruskej invázie odohrávali aj pozemné boje.

Agentúra AFP v súvislosti s Kulebovým oznámením podotkla, že ruské invázne jednotky v poslednom čase v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti postupujú. A pripomenula, že Rusko v posledných mesiacoch hlásilo dobytie ďalších obcí v oboch týchto regiónoch. Zároveň ruská invázna armáda pokračuje v ťažení na východe krajiny. Ukrajina sa bráni ruskej invázii už takmer štyri roky, pričom Moskva okupuje asi 20 percent jej územia. Ukrajinci v prvom roku vojny nápor nepriateľských vojsk čiastočne odrazili a niektoré svoje územia dobyli späť. Postup oboch strán následne spomalil. Podľa dnešných informácií AFP ale ruská armáda vlani dosiahla najväčší postup, s výnimkou prvého roka invázie.

Najväčší územný posun od roku 2022

Rusi v roku 2025 dobyli vyše 5600 kilometrov štvorcových, čo je 0,94 percenta ukrajinského územia, napísala agentúra s odvolaním sa na analýzu dát amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). To je viac ako v predchádzajúcich dvoch rokoch spolu, hoci je to výrazne menej, ako v roku 2022, keď Rusko dobylo vyše 60-tisíc kilometrov štvorcových ukrajinského územia, dodala. Pre porovnanie: rozloha Moravskosliezskeho kraja predstavuje približne 5430 kilometrov štvorcových. Rusko naopak vlani stratilo 125 kilometrov štvorcových v ukrajinskej Charkovskej oblasti a 55 kilometrov štvorcových v Dnepropetrovskej oblasti.

Americký prezident Donald Trump, ktorý sa vrátil do Bieleho domu vlani v januári, začal rozhovory s oboma stranami v snahe sprostredkovať ukončenie bojov. Zatiaľ sa mu však nepodarilo dosiahnuť zásadné ústupky od Kremľa, upozornila AFP. Podľa Kyjeva Rusko nemá záujem o mier a snaží sa sa sabotovať diplomatické snahy o ukončenie vojny s cieľom dobyť ďalšie ukrajinské územie.

Viac o téme: VojnaRuskoVladimir PutinUkrajinaVolodymyr Zelenskyj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Na snímke hasiči zasahujú
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina nariadila evakuáciu 3000 detí! Rusko plánuje provokáciu s vysokými obeťami
Zahraničné
Ilustračné foto
Ukrajina a Moldavsko vstúpili do eú roamingovej zóny: Volania a dáta bez príplatkov
Zahraničné
Na snímke obytná budova,
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj o útokoch: Rusko prenáša vojnu do nového roka, Ukrajina odpovedá dronmi
Zahraničné
Zásadný PRIESKUM: Podľa Slovákov
Zásadný PRIESKUM: Podľa Slovákov by koniec krviprelievaniu na Ukrajine pomohol našej ekonomike
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Fero Mikloško má okrem práce aj inú VÁŠEŇ: Gazdinky to neznášajú, on to miluje
Fero Mikloško má okrem práce aj inú VÁŠEŇ: Gazdinky to neznášajú, on to miluje
Prominenti
Polícia obvinila muža, ktorý mal v Spišskej Novej Vsi porozbíjať okná na aute
Polícia obvinila muža, ktorý mal v Spišskej Novej Vsi porozbíjať okná na aute
Správy
Ohňostroj v emiráte Ras Al Khaimah prekonal Guinessov rekord
Ohňostroj v emiráte Ras Al Khaimah prekonal Guinessov rekord
Cestovanie

Domáce správy

Na horách, pozor: Horskí
Na horách, pozor: Horskí záchranári nad pásmom lesa hlásia mierne lavínové nebezpečenstvo
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Hasiči zasahovali pri požiari
Požiar rodinného domu na východe Slovenska! V ohnivom pekle uviazol človek, neprežil
Domáce
FOTO Dopravná nehoda auta s
Dopravná nehoda auta s osobným vlakom v Staškove: Zrážka si vyžiadala štyroch zranených
Domáce
Otvorenie zimnej sezóny na Skalke: Športové hviezdy, sánkovačka aj rodinná zábava už túto sobotu
Otvorenie zimnej sezóny na Skalke: Športové hviezdy, sánkovačka aj rodinná zábava už túto sobotu
Banská Bystrica

Zahraničné

Ľudia smútia neďaleko baru
ZÁZRAK v ohnivom PEKLE v Alpách! Uväznený mladík držal kríž... NEUVERITEĽNÉ, čo sa stalo: Šokujúce slová svedkyne
Zahraničné
MIMORIADNE Caracasom otriasli silné
MIMORIADNE Caracasom otriasli silné EXPLÓZIE: V krajine vyhlásili výnimočný stav! Útok mal nariadiť Trump
Zahraničné
FOTO Čelná zrážka autobusu s
Obrovská TRAGÉDIA! Čelná zrážka autobusu s kamiónom, zomrelo najmenej 11 ľudí: Autentické VIDEO
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ruský úder
MIMORIADNY ONLINE Ruský úder balistickými strelami zabil malého chlapca! Ukrajina evakuuje tisíce detí
Zahraničné

Prominenti

TAJNÝ románik Brigitte Bardot
TAJNÝ románik Brigitte Bardot (†91): Randila s Winnetouom (†86)
Zahraniční prominenti
Veľký návrat po 16
Veľký návrat po 16 rokoch! Do Let's Dance sa vracia meno, ktoré by ste nečakali: Bude veselo
Domáci prominenti
Karlos Vémola a Lela
Všetko je ináč, Lela bez peňazí neostane: ŠIKOVNÝ ŤAH Vémolu pred zatknutím!
Domáci prominenti
Herci vraj chceli vyraziť
Herci vraj chceli vyraziť Jamricha aj Javorkovú a... TENTO vysypal Ťapákovej pred dvere SMETI!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Prebúdzate sa medzi 2.
Prebúdzate sa medzi 2. a 3. hodinou ráno? Nie je to NÁHODA! Vaše telo kričí o pomoc, zachráni ho JEDINÁ vec
Zaujímavosti
Rajská záhrada nemusí byť
Rajská záhrada nemusí byť MÝTUS: Vedec tvrdí, že odhalil jej skutočné miesto! A je to úplne inde, než ste si mysleli
Zaujímavosti
Muži to netušia: Orgazmus
Muži to netušia: Orgazmus nemá len jednu podobu, existuje ich až ŠESŤ! TOTO vás v škole neučili
Zaujímavosti
Viete, čo sa stane,
Viete, čo sa stane, ak zjete škrupinku z vajíčka? Čítajte
vysetrenie.sk

Dobré správy

Už aj Slováci ju
Už aj Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Na plný počet bodov ho dá iba skutočný profík
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk

Ekonomika

Myslíte si, že poznáte peniaze vo svojej peňaženke? Tento kvíz vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Myslíte si, že poznáte peniaze vo svojej peňaženke? Tento kvíz vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Výber daní v minulom roku sklamal: Rozpočet na poslednú chvíľu zachraňovali aj peniaze z Európskej únie!
Výber daní v minulom roku sklamal: Rozpočet na poslednú chvíľu zachraňovali aj peniaze z Európskej únie!
TOP 5 najočakávanejších dopravných projektov: Nový jednotný lístok aj kľúčové úseky diaľnic!
TOP 5 najočakávanejších dopravných projektov: Nový jednotný lístok aj kľúčové úseky diaľnic!
Minimálna mzda aj dôležité dávky idú hore: Budeme čoskoro zarábať aspoň tisícku?
Minimálna mzda aj dôležité dávky idú hore: Budeme čoskoro zarábať aspoň tisícku?

Varenie a recepty

Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Pizzový závin: Rýchla klasika, ktorá zachráni každú večeru
Pizzový závin: Rýchla klasika, ktorá zachráni každú večeru
Výber receptov
Hubový Kubo: Recept, ktorý zasýti celú rodinu aj bez mäsa
Hubový Kubo: Recept, ktorý zasýti celú rodinu aj bez mäsa
Výber receptov

Šport

VIDEO Štvrťfinále sa zmenilo na nočnú moru: Kanaďania uštedrili Slovensku škaredý debakel
VIDEO Štvrťfinále sa zmenilo na nočnú moru: Kanaďania uštedrili Slovensku škaredý debakel
Hokejová reprezentácia do 20 rokov
VIDEO Slováci sa po tretine takmer pobili s Kanaďanmi: Rozhodca nemal žiadne zľutovanie
VIDEO Slováci sa po tretine takmer pobili s Kanaďanmi: Rozhodca nemal žiadne zľutovanie
MS v hokeji do 20 rokov
V prvej tretine sme zlyhali: Tréner Frühauf jasne pomenoval, v čom má Slovensko medzeru
V prvej tretine sme zlyhali: Tréner Frühauf jasne pomenoval, v čom má Slovensko medzeru
Hokejová reprezentácia do 20 rokov
VIDEO Český lev zareval: Naši bratia si po otočke so Švajčiarmi opäť zahrajú o medaily
VIDEO Český lev zareval: Naši bratia si po otočke so Švajčiarmi opäť zahrajú o medaily
MS v hokeji do 20 rokov

Auto-moto

Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Doprava
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Doprava
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
Klasické testy
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
50 rokov BMW radu 3 – jedného zo základných kameňov úspechu značky
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Objavte pracovné ponuky, ktoré vám môžu zmeniť kariéru a zarábajte viac ako 2 500 eur
Objavte pracovné ponuky, ktoré vám môžu zmeniť kariéru a zarábajte viac ako 2 500 eur
Zaujímavé pracovné ponuky
Kedy je ideálny čas odísť do dôchodku
Kedy je ideálny čas odísť do dôchodku
Mám prácu
Veľký pracovný horoskop na rok 2026: Koho čaká povýšenie a komu hrozí vyhorenie?
Veľký pracovný horoskop na rok 2026: Koho čaká povýšenie a komu hrozí vyhorenie?
KarieraInfo.sk
Neuroveda v práci: Ako lepšie pochopiť svoj mozog a zvýšiť výkon
Neuroveda v práci: Ako lepšie pochopiť svoj mozog a zvýšiť výkon
Motivácia a inšpirácia

Technológie

Vedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačí
Vedci spájajú látku z horkej čokolády s pomalším biologickým starnutím. Bežná tabuľka z obchodu však nestačí
Veda a výskum
Tutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného života
Tutanchamónova hrobka odkryla ďalšie tajomstvo. Ópium mohlo byť pre starých Egypťanov bežnou súčasťou každodenného života
Veda a výskum
V Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom Polonez
V Európe rastú obavy z ruskej jadrovej rakety spájanej s bieloruským systémom Polonez
Armádne technológie
Mali pomáhať a mali státisíce stiahnutí. Tieto prehliadačové rozšírenia namiesto toho otvorili dvere k úniku dát
Mali pomáhať a mali státisíce stiahnutí. Tieto prehliadačové rozšírenia namiesto toho otvorili dvere k úniku dát
Bezpečnosť

Bývanie

10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť

Pre kutilov

Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Stavebný materiál
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Dvor a záhrada
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Izbové rastliny
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Vykurovanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najlepší mesiac roku 2026 pre každé znamenie zverokruhu: Astrológovia odhaľujú ideálne obdobie
Horoskop
Najlepší mesiac roku 2026 pre každé znamenie zverokruhu: Astrológovia odhaľujú ideálne obdobie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ľudia smútia neďaleko baru
Zahraničné
ZÁZRAK v ohnivom PEKLE v Alpách! Uväznený mladík držal kríž... NEUVERITEĽNÉ, čo sa stalo: Šokujúce slová svedkyne
Požiar rodinného domu na
Domáce
Požiar rodinného domu na východe Slovenska! V ohnivom pekle uviazol človek, neprežil
MIMORIADNE Caracasom otriasli silné
Zahraničné
MIMORIADNE Caracasom otriasli silné EXPLÓZIE: V krajine vyhlásili výnimočný stav! Útok mal nariadiť Trump
Ilustračná fotografia
Domáce
Zlá správa pre motoristov: PZP poriadne ZDRAŽIE! Môže za to KROK vlády

Ďalšie zo Zoznamu