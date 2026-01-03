Zlá správa pre motoristov: PZP poriadne ZDRAŽIE! Môže za to KROK vlády

BRATISLAVA - Poisťovne budú z povinného zmluvného poistenia (PZP) zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla odvádzať štátu vyšší odvod. Od tohto roka sa odvod zvyšuje z 8 % na 10 % a poisťovne ho zahrnú do výšky PZP. Potvrdili to oslovené poisťovne. Odborníci predpokladajú, že sa PZP zvýšia približne o 20 percent.
Zvýšený odvod poisťovne prvýkrát uplatnia na poistné prijaté z PZP v roku 2026. Zmeny zaviedla novela zákona o poisťovníctve v súvislosti s konsolidáciou verejných financií. Celková cena poistenia zahŕňa aj túto zložku odvodu a poisťovne túto sumu odvádzajú na účet Ministerstva vnútra SR. „Zvýšenie odvodu z PZP, ktorý platí od januára 2026, bude mať vplyv aj na výšku poistného z povinného zmluvného poistenia. Pre klientov to znamená, že v nových poistných predpisoch na rok 2026 sa premietne aj toto nové daňové zaťaženie,“ uviedla špecialistka externej komunikácie spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa Helena Kanderková.
Rastúce ceny náhradných dielov a ceny práce
Okrem zvýšeného poistného odvodu na výšku poistného vplývajú aj ďalšie faktory ako rastúce ceny náhradných dielov a ceny práce. „Snažíme sa vyvážiť tieto externé faktory a zároveň zabezpečiť konkurencieschopné ceny pre našich klientov,“ podotkla Kanderková. Ako informovala poisťovňa Uniqa, ceny PZP ovplyvňuje aj rast nákladov na poistné plnenia, najmä v dôsledku zdražovania náhradných dielov a servisných prác. „Tieto faktory zohľadňujeme v cenotvorbe, aby sme zachovali schopnosť plniť záväzky voči klientom. Očakávame preto primeranú úpravu cien PZP, ktorá bude závisieť od rizikovosti klienta, čo znamená, že sa nedotkne každého rovnako,“ priblížila hovorkyňa Uniqa Beáta Lipšicová. Pri cenotvorbe detailne segmentujú klientov podľa viacerých kritérií, ako vek, región, druh vozidla a jeho využitie, objem a výkon motora či hmotnosť vozidla.
ČSOB Poisťovňa ceny PZP upravuje priebežne počas celého roka. „Najväčší medziročný podiel na priebežnom náraste ceny má inflácia výšky priemerných poistných plnení, ktoré medziročne dosahujú dvojciferný percentuálny rast. K tomuto inflačnému rastu nákladov k 1. januáru bude v poistnom zohľadnené aj konsolidačné navýšenie nákladov,“ informovala hovorkyňa ČSOB Zuzana Fečová. Počet poistných zmlúv, ktoré spravuje Allianz - Slovenská poisťovňa, je obchodným tajomstvom, avšak v PZP vlani zaznamenali stabilný nárast v jednotkách percent. „V roku 2026 očakávame ďalší rast v tomto odvetví,“ podotkla Kanderková.
Cena PZP sa podľa nej líši v závislosti od viacerých faktorov, ako je typ vozidla, objem motora, lokalita, predchádzajúca škodovosť a tiež externé faktory ako náklady na náhradné diely a ceny práce, ako aj zmeny v právnych predpisoch. „Po započítaní všetkých týchto faktorov je klientovi vypočítaná individuálna výška poistného. Klienti s bezškodovým priebehom môžu navyše získať bonus až do výšky 15 %,“ dodala Kanderková. Presné informácie o počte zmlúv na PZP nemožno zverejniť ani podľa ČSOB Poisťovne. „Ich zverejnením by mohlo dôjsť k porušeniu pravidiel hospodárskej súťaže. V roku 2026 však očakávame výrazný nárast nových poistení, a to v kontexte našej rastovej stratégie,“ doplnila Fečová.