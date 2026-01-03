Na horách, pozor: Horskí záchranári nad pásmom lesa hlásia mierne lavínové nebezpečenstvo

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v sobotu vo všetkých slovenských pohoriach nad pásmom lesa. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Lavínové nebezpečenstvo je podľa SLP lokálne a koncentruje sa do miest, kde vietor navial väčšie množstvo nového snehu. „Nový sneh je v žľaboch, muldách a pod skalnými stenami uložený vo forme nestabilných snehových dosiek a vankúšov. Uvoľnenie lavíny na takýchto strmých svahoch, kde sa pod novým snehom nachádza ešte aj starý zmrznutý sneh, je možné najmä pri dodatočnom zaťažení,“ uviedlo SLP.
Výška snehu dosahuje viac ako 60 centimetrov
Vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách pripadlo za poslednú periódu sneženia 25 až 40 centimetrov nového snehu. „Ten bol vplyvom silného vetra previevaný na záveterné miesta a do pásma lesa, kde jeho výška dosahuje aj viac ako 60 centimetrov. Pod novým snehom a starou tvrdou krustou sa nachádza výrazná vrstva hranatozrnného snehu, čo môže byť pri väčšom dodatočnom zaťažení lavínovým problémom,“ dodalo SLP.
Aj vo Veľkej a Malej Fatre je snehová pokrývka rôznorodá, pričom za posledné tri dni pripadlo 20 až 35 centimetrov nového snehu. Celková výška snehu ostáva aj naďalej podpriemerná a pohybuje sa v rozpätí od 20 do 50 centimetrov.