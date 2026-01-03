Vodiči POZOR: Pri diaľniciach pribudli NOVÉ tabule! Majú pomôcť vyriešiť závažný problém na našich cestách

BRATISLAVA – Vodiči na slovenských diaľniciach môžu natrafiť na novú dopravnú tabuľu. Tá má upozorniť na problém, ktorý na našich cestách, žiaľ, vidíme pravidelne.
Národná diaľničná spoločnosť vysvetlila, že v poslednom období zaviedli viacero noviniek. „Jednou z nových iniciatív je osveta vodičov o bezpečnosti, ktorej súčasťou bolo inštalovanie informačných tabúľ a polep vozidiel údržby s vyobrazením uličky záchrany,“ uviedli
Práve uličky záchrany sú na Slovensku veľkým problémom a záchranné zložky majú potom problém dostať sa rýchlo a bezpečne na miesto, kde je potrebné vykonávať zásah. Zmenu v správaní šoférov by mohli priniesť práve nové tabule. „Dokopy sa už osadilo 74 takýchto tabúľ a polepilo sa 16 vozidiel, ktoré motoristom vizuálne pripomínajú pravidlá tvorby pomyselnej uličky pre záchranné zložky,“ priblížila NDS.
Pre osadenie takýchto informačných tabúľ sú podľa nich najideálnejšie odpočívadlá. „Tabule sa nachádzajú najmä pri výjazdoch z odpočívadiel, takže je prakticky nemožné nevšimnúť si ich,“ zdôraznil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa. Vizuálne pripomenutie takej dôležitej záležitosti, ako je včasná tvorba záchrannej uličky, pomáha zlepšiť reakčný čas motoristov, čo je obzvlášť dôležité v stresových situáciách
„Pri práci záchranných zložiek často rozhodujú minúty. Práve o vzácny čas môžu sanitky, hasičské autá alebo policajti prísť v zápche na diaľnici, pokiaľ motoristi automaticky nevytvárajú záchrannú uličku už pri spomaľujúcej sa doprave. Záchranné zložky tak môžu stratiť aj desiatky minút, ktoré mohli zachrániť životy,“ doplnil Rastislav Droppa s tým, že v zahraničí je bežnou praxou tvorba záchrannej uličky už pri mierne spomalenej doprave. Preto diaľničiari považujú sa dôležité využiť všetky možnosti a apelovať na motoristov, aby sa v takýchto situáciách správali disciplinovane a nebránili záchranným zložkám pri výkone ich povolania.