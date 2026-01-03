Sobota3. január 2026, meniny má Daniela, zajtra Drahoslav

Vodiči POZOR: Pri diaľniciach pribudli NOVÉ tabule! Majú pomôcť vyriešiť závažný problém na našich cestách

(Zdroj: SITA/Ministerstvo dopravy SR)
BRATISLAVA – Vodiči na slovenských diaľniciach môžu natrafiť na novú dopravnú tabuľu. Tá má upozorniť na problém, ktorý na našich cestách, žiaľ, vidíme pravidelne.

Národná diaľničná spoločnosť vysvetlila, že v poslednom období zaviedli viacero noviniek. „Jednou z nových iniciatív je osveta vodičov o bezpečnosti, ktorej súčasťou bolo inštalovanie informačných tabúľ a polep vozidiel údržby s vyobrazením uličky záchrany,“ uviedli

Práve uličky záchrany sú na Slovensku veľkým problémom a záchranné zložky majú potom problém dostať sa rýchlo a bezpečne na miesto, kde je potrebné vykonávať zásah. Zmenu v správaní šoférov by mohli priniesť práve nové tabule. „Dokopy sa už osadilo 74 takýchto tabúľ a polepilo sa 16 vozidiel, ktoré motoristom vizuálne pripomínajú pravidlá tvorby pomyselnej uličky pre záchranné zložky,“ priblížila NDS.

 (Zdroj: NDS)

Pre osadenie takýchto informačných tabúľ sú podľa nich najideálnejšie odpočívadlá. „Tabule sa nachádzajú najmä pri výjazdoch z odpočívadiel, takže je prakticky nemožné nevšimnúť si ich,“ zdôraznil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa. Vizuálne pripomenutie takej dôležitej záležitosti, ako je včasná tvorba záchrannej uličky, pomáha zlepšiť reakčný čas motoristov, čo je obzvlášť dôležité v stresových situáciách

„Pri práci záchranných zložiek často rozhodujú minúty. Práve o vzácny čas môžu sanitky, hasičské autá alebo policajti prísť v zápche na diaľnici, pokiaľ motoristi automaticky nevytvárajú záchrannú uličku už pri spomaľujúcej sa doprave. Záchranné zložky tak môžu stratiť aj desiatky minút, ktoré mohli zachrániť životy,“ doplnil Rastislav Droppa s tým, že v zahraničí je bežnou praxou tvorba záchrannej uličky už pri mierne spomalenej doprave. Preto diaľničiari považujú sa dôležité využiť všetky možnosti a apelovať na motoristov, aby sa v takýchto situáciách správali disciplinovane a nebránili záchranným zložkám pri výkone ich povolania.

