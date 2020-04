Česko-slovenská topmodelka vytiahla SEXI FOTO zo starých dobrých čias: Vtedy 20+, dnes má 55!

NEW YORK - Prvá česko-slovenská topmodelka Pavlína Pořízková sa ani po 50-ke nevyhýba zverejňovaniu sexi fotiek. V aktuálnej karanténnej situácii ale rieši úplne iné problémy, a tak si zaspomínala na staré bezstarostné časy, keď pózovala v bielizni v luxusných posteliach.

Pavlína Pořízková sa narodila 9. apríla 1965. Keď mala tri roky, jej rodičia emigrovali do Švédska a neskôr po mnohých peripetiách sa tam dostala aj ich dcéra. Keď mala 15 rokov, kamarátka poslala jej fotky do modelingovej agentúry, kde zabodovala svojou výškou a mierami. Vďaka modelingu sa neskôr presťahovala do USA.

Stala sa prakticky prvou česko-slovenskou topmodelkou, no stále sa držala nohami pri zemi. Na svojom profile na instagrame má dokonca popis v zmysle "modelkou náhodou". Bola však veľmi žiadaná, objavila sa v mnohých prestížnych časopisoch, napríklad na obálke Sports Illustrated. Časopis Harper's Bazaar ju v roku 1992 zaradil medzi desať najkrajších žien sveta.

Pavlína má dnes 55 rokov a stále vyzerá perfektne. Niet sa čo čudovať, že ani teraz nemá problém odhaliť verejnosti svoje telo. Na druhej strane sa zas nehanbí ani za vrásky a pokojne sa ukáže aj vtedy, keď jej vlasy nemajú práve svoj najlepší deň.

Zdroj: Instagram PP

Aktuálne je Pavlína zodpovedná a zdržiava sa v izolácii vo svojom dome na newyorskom vidieku, kde rieši napríklad aj problém večne špinavej nepraktickej kuchynskej podlahy, ktorú zdedila po predchádzajúcich majiteľoch.

Od týchto bežných starostí aspoň v myšlienkach nad dávnou fotkou odletela k starým časom, keď mala sladkých 20+ a niečím takýmto sa nemusela vôbec zaťažovať. „Čo všetko môžeme robiť, kým sme doma... Toto je flashback do starých dobrých čias, keď som sa v bielizni vyvaľovala v luxusných posteliach namiesto behania s vedrom a mopom oblečená v teplákoch,” napísala k záberu od Marca Glavianiho.

Zdroj: Marco Glaviano/instagram PP

Pri porovnaní s fotkou z nedávnej dovolenky je jasné, že ani teraz sa za svoje telo naozaj hanbiť nemusí.