Rozchod slovenských hercov po 10 rokoch: Žiadna svadba... Nevedel sa rozhýbať!

BRATISLAVA - Herečka Zuzana Frenglová si svoje súkromie stráži. To, že bola prvou láskou svojho kolegu - herca a podnikateľa Michala Gučíka na ňu bonzol práve on. Strávili spolu dlhých 10 rokov!

Zuzana Frenglová sa narodila 12. marca 1961 v Bratislave. Vyrastala na okraji hlavného mesta, na sídlisku Krasňany, ktoré pre svoju blízkosť s Račou akoby pripomínali dedinu so všetkým, čo k nej patrí. Potok, vinohrady či močiare s kŕkajúcimi žabami tvorili miesto, ktoré tvarovalo jej osobnosť. Detstvo budúcej herečky však bolo spojené aj s divadlo, konkrétne s Novou scénou, kde jej otec - huslista hral v orchestri a ona za ním často chodila. Videla nielen inscenácie všetkých rozprávok, ale aj vtedy vychytené operety a muzikály.

Prvé herecké kroky Zuzana Frenglová urobila v známom študentskom divadle Ludus ešte ako študentka gymnázia. Popritom už hrávala v rozhlase a v televízii. Vysokoškolské vzdelanie nadobudla na bratislavskej Vysokej škole múzických umení (VŠMU). Boli to štyri roky nielen štúdia, ale aj hrania a získavania mnohých praktických hereckých skúseností.

Zdroj: RTVS



Štúdium herectva na VŠMU ukončila v roku 1984 a až do roku 2002 bola členkou súboru Novej scény v Bratislave. Svoj talent uplatnila v komediálnych postavách, ale aj v dramatických úlohách. Na doskách divadla sa predviedla napríklad v hrách Parazit, Višňový sad, Sardinky na scénu alebo Traja mušketieri.



Priestor dostala aj v rozhlase, televíznych a dabingových štúdiách či vo filme. Jej filmografia zahŕňa snímky ako Plavčík a Vratko (1981), Popolvár najväčší na svete (1982), Zrelá mladosť (1983), Zabudnite na Mozarta (1985), Tanec nad plačom (1989), Niť života (1990), Mastný hrniec (1991), Peniaze, alebo život (1998). Jednou z jej najvýraznejších kreácii bolo stvárnenie titulnej postavy Aničky Jurkovičovej v rovnomennom televíznom filme z roku 1983, približujúcom život prvej slovenskej ochotníckej divadelnej herečky.

Zdroj: Jakubisko Film

Zahrala si aj v historickom veľkofilme režiséra Juraja Jakubiska Bathory (2008), v dráme Ženy môjho života (2009) alebo v komédii Mŕtvola musí zomrieť (2011). Frenglovú neobišli ani tvorcovia populárnych televíznych seriálov. Účinkovala napríklad v Paneláku (2008), v kriminálnom Meste tieňov (2008) alebo v rodinnom seriáli Chlapi neplačú (2013). Naposledy to bol seriál Hniezdo (2020).

O svojom súkromí herečka často nehovorí. S manželom Petrom má syna Juraja, no kedysi dávno sa zdalo, že sa vydá za kolegu Michala Gučíka. Pár totiž tvorili dlhých 10 rokov. Pre neho išlo o prvú lásku, no ako po rokoch priznal médiám, svadbou si v tom čase nebol istý. „V tomto sa ťažšie rozhýbavam. Bolo to tesne pred revolúciou a asi som už rozmýšľal nad tým, či ten život nebude trošku iný,” vyhlásil. A ich cesty sa nakoniec rozišli.