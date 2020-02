Ale, ale, majstre: Najpikantnejšie FOTO z kariéry Milana Lasicu

BRATISLAVA - Milan Lasica patrí k najváženejším slovenským hercom a humoristom. Vedeli ste však, že aj on má na svojom konte nejakú tú pikantnú scénu? Vo filme Samorost sa ako 43-ročný ukázal nahý.

Milan Lasica sa narodil vo Zvolene, od malička ale žije v Bratislave, kde vyštudoval dramaturgiu na Vysokej škole múzických umení (VŠMU). V rokoch 1964 až 1967 pracoval ako dramaturg Československej televízie, potom bol niekoľko rokov členom Divadla Na korze a v 70. rokoch pôsobil na Novej scéne v Bratislave. V 80. rokoch sa stal umeleckým šéfom Štúdia S (podľa agentúry Slovkoncert), ktoré v 90. rokoch s niekoľkými známymi kúpil a ktoré sa v roku 1999 premenovalo na Štúdio L + S.

Spolu s dnes už zosnulým Júliusom Satinským vytvorili legendárnu humoristickú dvojicu, ktorá má dodnes svojich fanúšikov. Pred kamerou debutoval Lasica v roku 1961 v psychologickej sonde do života poslucháčov divadelnej fakulty Vždy možné začať režiséra Jána Lacka a od tej doby vytvoril niekoľko desiatok rolí. Pre český film ho objavil Juraj Herz snímkou Sladké hry minulého leta (1969); do Čiech jazdí Lasica natáčať dodnes - po revolúcii si zahral napríklad vo filme a seriáli Saturnin, komédiu Výchova dievčat v Čechách, Menzelovej adaptácii Hrabalovho Obsluhoval som anglického kráľa či Kachyňovho filmu Hanele.



Lasicovou veľkou láskou bola odjakživa hudba. Texty písal aj pre svoju prvú ženu, herečku a speváčku Zoru Kolínsku, pre Hanu Hegerovú aj Petra Lipu. Naspieval dva albumy starých evergreenov, vydal tiež album so spevákom Richardom Müllerom a vystupuje s orchestrom Bratislava Hot Serenades.

Milan Lasica, ktorému v roku 2003 prezident Václav Klaus udelil medailu Za zásluhy, je vyše 30 rokov ženatý s herečkou a neskôr diplomatkou Magdou Vášáryovou, s ktorou má dve dcéry Hanu a Žofiu.

Obľúbený herec a humorista je dlhé roky vnímaný ako noblesný džentlmen. A tak možno mnohých prekvapí, že práve on neváhal vo filme Samorost zhodiť šaty a ukázal holý zadok. Možno aj on sám si dnes s úsmevom spomenie na nakrúcanie spred takmer 40 rokov.

Verejnoprávna televízia sa rozhodla osláviť jubileum Milana Lasicu špeciálnym vysielaním. Jednotka pripravila exkluzívne vydanie obľúbenej šou Zlaté časy, Dvojka a Trojka oslávia jubileum filmami a koncertom Bolo nás jedenásť. Rádio Slovensko bude vysielať špeciálny nedeľný zábavník Dvojbodky. Vysielanie venované Milanovi Lasicovi začne v deň jeho narodenín, pondelok 3. februára, a bude trvať až do piatka 7. februára.