Milan Lasica oslavoval narodeniny: Od Čaputovej dostal klobúk a jeho manželka... Tomu neuveríte!

Ťažko povedať, ktorému z nich sa dostalo väčšej cti. Čaputovej sa naskytla príležitosť zagratulovať našej legende osobne, on si z tohto stretnutia odniesol švihácky klobúk a niekoľko vrúcnych slov. „Vážený pán Lasica, milý Majstre, netuším, koľko osobností sa na Slovensku za uplynulých osemdesiat rokov narodilo s Vaším talentom. Ale som si istá, že Vy ste svoj dar využili najviac a najlepšie. Viac ako šesťdesiat rokov zlepšujete nám všetkým náladu svojím nadhľadom, múdrosťou a espritom,” zalichotila humoristovi naša prezidentka.

pokračovala na Instagrame v komentári k fotografii z odovzdávania narodeninového darčeku.

Nás zaujímalo aj to, ako si túto mimoriadnu udalosť Lasica užil v kruhu rodiny. Zavolali sme preto jeho manželke Magde Vášáryovej. Na naše prekvapenie nám však odvetila, že tento deň nepoňali nijako zvlášť výnimočne. „Ja už mám osláv dosť. My žiadne takéto špeciálne oslavy nerobíme. Ja som aj teraz v domove dôchodcov, kde sa starám o jednu pani,” povedala nám s tým, že je aktuálne zaneprázdnená, no odpovedala aj na našu otázku, či si pre svojho zákonitého pripravila nejaký špeciálny dar.

Zdá sa však, že u Lasicovcov sa žiadne zbytočné šarády naozaj konať nezvyknú. „Darčeky si nedávame, my to tak nemáme. Viete, to už sú také narodeniny, že to už sa veľmi neoslavujú,” povedala otvorene, no zároveň aj s humorom jej vlastným. My aj napriek tomu maestrovi prajeme aj dodatočne všetko najlepšie a veríme, že nás svojím humorom, charizmou a múdrosťou bude tešiť ešte veľa ďalších rokov!