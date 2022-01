Slovenský herec sa oženil s kolegyňou: So známou sestrou sa nerozprával 50 rokov!

BRATISLAVA - Všetci patria k jednej komunite, no ich vzťahy boli dlhé desaťročia napäté. Marián Slovák mal na mnohé veci iný názor ako jeho sestra Kamila Magálová, ktorej sa zas vraj nepáčila bratova manželka Eva Matejková. A tak sa jednoducho prestali rozprávať a za súrodencov sa ani nepovažovali.

Marián Slovák sa narodil 8. januára 1949 v Bratislave. Pochádza z umeleckej rodiny, je synom slávneho slovenského dirigenta Ladislava Slováka a bratom herečky Kamily Magálovej.

V roku 1972 vyštudoval herectvo na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. V tom istom roku nastúpil do Divadla Andreja Bagara v Nitre, kde pôsobil takmer 20 rokov. Patril tam medzi najvýraznejšie osobnosti divadelného súboru. V rokoch 1991 – 1995 bol členom činohry Novej scény v Bratislave, od roku 1996 pôsobí ako herec v slobodnom povolaní.

Zdroj: RTVS

Režisér Jozef Bednárik obsadil Mariána Slováka do hlavných postáv vo viacerých muzikáloch na doskách Divadla Nová scéna. Nezabudnuteľný bol ako mliekar, tatko Tovje v muzikáli Fidlikant na streche. Za túto rolu už predtým, v predstavení Divadla Andreja Bagara, dostal cenu Dosky 1999 za najlepší mužský herecký výkon. Spolu so svojou životnou partnerkou Evou Matejkovou si v muzikáli zahrali manželskú dvojicu. Do jeho muzikálového repertoáru pribudli ďalšie tituly: Pokrvní bratia, Evanjelium o Márii, Grék Zorba. Stvárnil aj hlavnú postavu Maxa Bialystocka vo veľkolepej výpravnej šou Producenti.

Filmovou prvotinou známeho herca bola psychologická dráma Milosrdný čas (1975). Rolu prijal aj v romantickom filme s názvom Nebezpečné známosti (1980). Vydarená slovenská televízna adaptácia známeho "listového" románu Choderlosa de Laclosa je dielom režiséra Miloslava Luthera. Slovenské spracovanie literárnej klasiky príjemne prekvapilo skvelým hereckým obsadením, vrátane Mariána Slováka. Herec sa objavil aj v rozprávke režiséra Ivana Petrovického Najkrajší kvet (1982).

Zdroj: RTVS

Všestranný herec bol súčasťou aj hereckého tímu aj v televíznom filme podľa predlohy spisovateľa Julesa Vernea s názvom Tajomstvo alchymistu (1991). Film v réžii Paweła Trzaska rozpráva príbeh o elixíre neviditeľnosti, vďaka ktorému na vidieckej usadlosti vyčíňa síce vychýrený, ale diabolsky prefíkaný alchymista Wilhelm Storitz, ktorý sa za pomoci svojej schopnosti stať sa neviditeľným pokúša prekaziť svadbu mladého Marka s miestnou krásavicou. Televízny film patrí k najlepším dielam v histórii pôvodnej tvorby Slovenskej televízie. Ústrednej postave Wilhelmovi Storitzovi, ktorého stvárnil Henryk Talar prepožičal svoj hlas práve Marián Slovák.

V roku 1996 si Marián Slovák zahral úlohu v adaptácii románu Johannesa Maria Simmela Všetci ľudia budú bratia. Retrospektívne rozprávanie zachytáva obdobie druhej svetovej vojny. Na pozadí dejín odhaľuje rodiacu sa nevraživosť dvoch bratov, nielen kvôli ich profesijným motiváciám, ale najmä kvôli spoločnému objektu ich záujmu - príťažlivej žene Lilien.

Herec stvárnil jednu z postáv aj v televíznej inscenácii Kráľovská hra (1999) v réžii Martina Hollého, ktorá bola sfilmovaná podľa Šachovej novely Stefana Zweiga. Šachová partia, ktorú spolu hrajú dvaja muži, nie je len ústrednou udalosťou, ale i metaforou príbehu o ľudskej agresivite, vine i oslobodení.

K vydareným hereckým úlohám pribudla časom postava v dráme Nedodržaný sľub (2009) o skutočnom osude slovenského Žida Martina Friedmanna. Snímka bola vyslaná za Slovensko na Oscara, pretože v sebe spája dostatočne silnú tému i nevídanú realizačnú zdatnosť v rámci slovenskej i českej ponovembrovej tvorby.

Zdroj: SPI International

Umelec účinkoval aj v ďalších televíznych filmoch ako napríklad Ivko a jeho mať (1971), Dievčatko z predmestia (1982), Eygletiérovci (1986), Rozruch na onkológii (1991). Predstavil sa aj televíznych seriáloch Alžbetin dvor (1986), Susedia (2006), Ordinácia v ružovej záhrade (2007), Druhý dych (2011), Kolonáda (2013), Divoké kone (2015), ZOO (2016).

Marián Slovák má spolu s manželkou, herečkou Evou Matejkovou, tri deti. Syn Samuel je bývalý futbalista, Stanislav je muzikálový herec a dcéra Svetlana sa tiež po vzore rodičov vydala na hereckú dráhu.

Zdroj: TASR

So sestrou Kamilou Magálovou mali dlhotrvajúci spor. Nezhodli sa vo viacerých veciach, ktoré sa odohrali v ich rodine – rozvod rodičov, doopatrovanie babičky, dedičstvo, Mariánova svadba s Matejkovou... „Kamilu som odstrihol zo svojho života, akoby už ani nebola moja sestra,“ vyjadril sa herec v minulosti.

Počas uplynulého roka však Kamila začala viac navštevovať Mariánovu dcéru Svetlanu v Brne. A súrodenci sa nevyhli ani vzájomným stretnutiam. A tak sa zrejme ľady začali pomaly lámať. „Keď sa stretneme, pozdravíme sa a prehodíme pár slov. Predsa len, tie dievčatá spájajú nielen nás, ale aj celú rodinu,“ prekvapil svojimi slovami Slovák po dlhých desaťročiach nevraživosti v časopise Rytmus života.