Smrť slovenského hudobníka zaskočila kolegov: O týždeň mali spolu vystupovať!

Fedor Frešo sa narodil 6. januára 1947. Jeho otec bol skladateľ a dirigent, mama sa venovala opernému spevu. Vyštudoval hru na kontrabas na bratislavskom konzervatóriu. Bol jednou z najvýraznejších osobností slovenskej rockovej scény.

Zdroj: archiv Viktora Freša

„Som sideman a je to dané aj nástrojom, na ktorý hrám. Basgitaristi, až na výnimky, nie sú sólisti. Aj vo svojich vlastných kapelách hrávajú za tými, čo stoja vpredu. Na druhej strane zase nie je pravda, že ak je niekto gitarista, automaticky vie hrať aj na basu. Som basista, lebo basisticky myslím a uvažujem, ako sa správať v hudbe práve s týmto nástrojom,“ povedal Frešo v rozhovore pre Nový Populár v čase, keď vydal biografiu Sideman.

Účinkoval v skupine Soulmen Deža Ursínyho, potom to boli Prúdy, Collegium Musicum, Modrý Efekt, Fermáta a T&R Band. Do konca roku 1989 pracoval v Slovenskom rozhlase ako hudobný režisér. Pôsobil aj ako producent a manažér.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Hudobník bol ženatý s Magdalénou mladšou o osem rokov, ktorá sa tiež venovala manažérskej činnosti. Bohužiaľ, o svoju manželku prišiel v roku 2014. Prežil ju ale len o necelé štyri roky. Zomrel náhle 26. júna 2018 na zlyhanie srdca.

Hudobnú obec jeho smrť nesmierne zaskočila, podľa vyjadrení kolegov pre médiá totiž nemal žiadne zdravotné ťažkosti. S Martinom Valihorom mal dokonca vystupovať na festivale Pohoda, ktorý sa konal len niekoľko dní po Frešovom náhlom skone.

Rovnako zaskočený bol aj Pavol Hammel, ktorý s Frešom v tom čase spolupracoval na blížiacom sa turné. „Je to nečakané o to viac, že v týchto dňoch už pripravujeme turné Prúdy The Best of Tour 2018, prvý koncert je už o mesiac,” povedal vtedy pre agentúru TASR. „Len pred pár dňami sme dokončili nahrávanie albumu a pred nami je koncertné turné,” dodal hudobný vydavateľ, producent pripravovaného turné Prúdy The Best od Tour 2018 Pavol Maruščák.

„Slovo nečakané nevystihuje túto smutnú správu, ešte v nedeľu sme boli spolu. Boli sme si blízki, môžem o Fedorovi povedať len dobre a spomínať na neho len v tom najlepšom,” uviedol zas hudobník Laco Lučenič.

Zdroj: TASR/Martin Baumann