Český moderátor si zobral krásnu herečku, ale... Prišli o dieťa a ona ochrnula!

Marek Eben sa narodil 18. decembra 1957. So svojimi bratmi vystupuje v skupine Bratři Ebenové, okrem spevu sa venuje aj skladaniu a písaniu piesní. Ako herec sa uplatnil v divadle aj vo filme, účinkoval napríklad v mnohých rozprávkach.

Zdroj: CT

Najznámejší ale ako moderátor, a to jeden z najlepších u našich susedov. Spolupracuje najmä s Českou televíziou, kde má reláciu Na plovárně a moderuje tam aj tanečnú šou StarDance.

Jeho manželkou je herečka Markéta Fišerová, ktorú si vzal na začiatku 80. rokov. A čoskoro očakávali prvého potomka. Lenže dcérka Tereza sa narodila predčasne v siedmom mesiaci. Prežila len pár dní. Za tragédiou zrejme stáli zdravotné problémy, ktoré Markéta prekonala počas tehotenstva. „Po prechodenej chrípke dostala Markéta najprv zápal srdcového svalu a potom mala dokonca tuberkulózny nález na pľúcach. Vzápätí nato s Markom otehotnela,” prezradila herečka Svetlana Nálepková vo svojej knihe.

Markéta Fišerová a Marek Eben v roku 1985 Zdroj: CT

Bohužiaľ, na tento pár čakala ešte ďalšia rana osudu. Moderátor takmer prišiel aj o svoju manželku. Markéta presne na 26. narodeniny utrpela mozgovú mŕtvicu. Príznakom bola neznesiteľná bolesť hlavy, až kričala od bolesti. V nemocnici upadla do bezvedomia a lekári jej dávali len veľmi malú šancu na prežitie.

Markéta nakoniec zabojovala, no od osudného roku 1986 je pripútaná na invalidný vozík. „Keby som nemal financie, musel by som dať svoju ženu do ústavu. Našťastie ale moderovanie umožnilo, aby som sa o ňu postaral finančne aj fyzicky, mal som dosť času,” vyjadril sa v minulosti Eben.