Životné tragédie slovenskej legendy: Náhla smrť dcéry, tri manželky a drsný zákaz!

Elo (Emanuel) Romančík sa narodil 17. decembra 1922 v Ružomberku. Herec, o ktorého meno Elo sa postarala učiteľka, keď ho prihlasovala do recitačnej súťaže, profesionálne začínal na doskách Slovenského komorného divadla v Martine. V roku 1956 prešiel do bratislavskej Činohry SND, ktorej členom bol až do odchodu do dôchodku v roku 2002.

Zdroj: TASR

Na scéne SND stvárnil desiatky postáv – poslednou úlohou, ktorú premiérovo naštudoval, bol v roku 2001 „Starec“ v Sofoklovej tragédii Vládca Oidipus. Na doskách divadla stál naposledy v roku 2005, keď ho zavolali na výjazd s predstavením Na skle maľované, kde účinkoval.

Svoj herecký talent naplno uplatnil aj v dramatickej rozhlasovej tvorbe, presadil sa tiež vo filme a televízii. Spolu s herečkou Máriou Kráľovičovou bol jedným z prvých hercov v slovenskej televíznej inscenácii Dovidenia Lucienne. Inscenáciu odvysielali naživo 15. mája 1957 z bratislavského štúdia Československej televízie a začala sériu legendárnych televíznych pondelkov.

Zdroj: Slovenská filmová tvorba Koliba

V súkromí bol až trikrát ženatý. „Na rozdiel odo mňa on nemal šťastie na ženy. Vyberal si divošky. To, že bol trikrát ženatý, nič neznamenalo, nebol záletník, ale veľmi seriózny pán,“ vyjasnil pred rokmi pre Nový čas túto situáciu Romančíkov zať, známy herec Dušan Kaprálik.

S prvou manželkou mal Elo Romančík syna Ivana a dcéru Helenu, s tou druhou syna Juraja. Ivan mu spočiatku odchod od rodiny mal za zlé, ale časom sa vzťahy upravili. Napriek tomu sa ku sklonku života hereckej legendy nestýkali. Ako Kaprálik prezradil, tretia manželka si to nepriala. „Myslím si, že Ivan nebol ani tak nahnevaný na otca ako na to, že ho nemohol navštevovať. Zakázala im to Elova žena. Dom bol jej a jeho deti tam nesmeli vkročiť, hoci spolu nemali žiadne. Nemohli za ním chodiť deti ani vnúčatá, nikto...“ prehovoril o drsnom zákaze styku.

Zdroj: SITA

Dávno predtým však Romančík musel prekonať aj ranu osudu, keď jeho dcéra, Kaprálikova manželka Helena, zomrela len vo veku 33 rokov. Najprv mala problémy s kĺbmi, neskôr s obličkami, no nikto nečakal, že sa jej ochorenie stane osudným. Kaprálik bol práve so svojou dcérou mimo hlavného mesta, keď dostal nočný telefonát o smrti svojej ženy. Elove vnúčatá Zuzka a Martin, v dospelosti obaja známi herci, mali v tom čase 9 a 6 rokov.

Elo Romančík zomrel v októbri 2012 vo veku nedožitých 90 rokov.