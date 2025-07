Spoznávate TOTO okaté dievčatko? Hviezda mala pred sebou VEĽKÚ KARIÉRU... Skončilo to SMUTNE!

Kto je na fotke? (Zdroj: Profimedia)

Narodila sa 14. septembra 1983 v Londýne a preslávila sa unikátnym hlasom, ktorým spájala moderný soul s retro štýlom 50. a 60. rokov. Jej hudba čerpala inšpiráciu zo žánrov ako jazz, R&B či Motown. Prvý album s názvom Frank vydala v roku 2003 a už ten si získal uznanie kritikov. Dokonca jej priniesol nomináciu na Mercury Prize. Najväčšiu slávu jej však priniesol druhý album.

Ten vydala o 3 roky neskôr a volal sa Back to Black. Práve ten obsahuje všetky jej najväčšie hity, ako Rehab, You Know I'm No Good, Back to Black, Tears Dry on Their Own či Love Is a Losing Game. Album získal 5 cien Grammy a považuje sa za jeden z najlepších počinov 21. storočia. Ikonický bol aj jej jedinečný imidž - vytupírované čierne vlasy, či výrazné linky a červené pery.

Jej sľubne rozbehnutá kariéra však mala smutný koniec. Speváčka zápasila so závislosťou na alkohole a drogách, čo výrazne ovplyvňovalo jej zdravie aj kariéru. Jej búrlivý vzťah s manželom Blakom Fielder-Civilom bol často v centre mediálnej pozornosti. Zomrela 23. júla 2011 vo veku 27 rokov na otravu alkoholom. Patrí tak to tzv. Klubu 27 - skupiny umelcov, ktorí zomreli vo veku 27 rokov.

