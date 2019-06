Napätý vzťah so synom a potom rakovina... Skvelý slovenský herec prišiel k lekárovi neskoro!

Vladislav Müller sa narodil 19. marca 1936 v Bratislave. Po absolvovaní odborného divadelného kurzu pri Štátnom konzervatóriu v Bratislave v roku 1954 sa stal členom Krajského divadla v Nitre, v ktorom pôsobil do roku 1966. V rokoch 1956 - 1958 vykonával vojenčinu ako herec Armádneho divadla v Martine. Potom jeho kroky smerovali na dosky činohry Novej scény v Bratislave, kde do roku 1990 vytvoril desiatky výrazných charakterových postáv vážneho i komediálneho charakteru.

Popri divadelnej činnosti sa od začiatku 60. rokov 20. storočia mimoriadne uplatnil v českom a slovenskom filme. Na striebornom plátne debutoval v roku 1960 vo vojnovej dráme Prerušená pieseň. Účinkoval vo filmoch ako Smrť sa volá Engelchen, Obžalovaný, Majster kat, Medená veža, Orlie pierko, Americká tragédia, Zhŕňajova nevesta, Signum Laudis a v mnohých ďalších. Fanúšikovia slovenských rozprávok si ho môžu pamätať aj ako kráľa Levoslava z filmu Popolvár najväčší na svete.

Vlado Müller bol ženatý s kolegyňou Eliškou, s ktorou mal syna Richarda. Keď sa z Nitry presunuli do Bratislavy, jeho hviezda začala stúpať, ona až tak veľa príležitostí nedostávala. Vraj aj to sa podpísalo pod rozpad ich manželstva. Syn však stál na strane svojej mamy a otcovi mal za zlé, že ich opustil. „On bol príliš hrdý a ja príliš hlúpy na to, aby sme našli k sebe cestu. Žiaľ... sme ju nenašli a dnes mi chýba neuveriteľným spôsobom a som strašne hrdý na to, aký to bol skvelý herec,” povedal v roku 2017 v markizáckych Televíznych novinách spevák Rišo Müller.

Neskôr sa herec zamiloval do Beatrix, tajomníčky z Novej scény, s ktorou bol až do svojej smrti. V roku 1990 mal v divadle úraz, pri ktorom si poškodil bedrový kĺb. Prestal hrať a s Beatrix sa utiahli na chatu na Záhorí.

Krátko pred jeho 60. narodeninami si okolie začalo všímať, že Müller akosi chudne. On si však nepripúšťal, že by mohol byť chorý a lekárom sa vyhýbal. Až po oslave narodenín poslúchol manželku a šiel na vyšetrenie. Diagnóza: rakovina hrubého čreva. „V marci mal 60, v apríli ho operovali a v júni zomrel,“ zaspomínala si pred niekoľkými rokmi vdova pre Nový čas na rýchly spád manželovho ochorenia. Vlado Müller zomrel 20. júna 1996.