Americká speváčka otvorene: Má bipolárnu poruchu... Hudba jej pomáha!

LOS ANGELES - Hudba pomáha americkej speváčke Halsey s bipolárnou afektívnou poruchou. Interpretka, ktorej toto duševné ochorenie diagnostikovali, keď mala 17 rokov, to prezradila v rozhovore pre americký magazín Cosmopolitan.

"Mám bipolárnu poruchu a veci ma začnú rýchlo nudiť. Hudba je vec, do ktorej môžem sústrediť všetku moju chaotickú energiu, a nie je to prázdnota, čo ma nebude ľúbiť naspäť," vysvetlila 24-ročná rodáčka z Edisonu v štáte New Jersey. Ako ďalej povedala, hudba "je jediné miesto, kam môžem toto všetko nasmerovať a mať z toho niečo, čo mi hovorí ‘Hej, nie si taká zlá’". "Ak je môj mozog kopa rozbitého skla, ja z toho môžem urobiť mozaiku," dodala Halsey.

Halsey, celým menom Ashley Nicolette Frangipane, na hudobnej scéne prerazila v roku 2014, v auguste 2015 vydala na značke Astralwerks prvý album Badlands. Za spoluprácu na skladbe Closer dua The Chainsmokers si vyslúžila jednu nomináciu na cenu Grammy. Pieseň pritom trojici vyniesla napríklad dve Billboard Music Awards. Druhú nomináciu na Grammy si Halsey vyslúžila za spoluprácu na albume Purpose (2015) Justina Biebera, na ktorý spoločne naspievali duet The Feeling. V júni 2017 jej vyšla druhá štúdiovka hopeless fountain kingdom.