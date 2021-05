Marilyn Monroe bez mejkapu: Aha, úplne obyčajná baba!

Marylin Monroe

Zdroj: SITA/AP Photo/Freeman’s, Bert Stern

HOLLYWOOD - Hoci by sa mohlo zdať, že v zlatých časoch Hollywoodu si ženy oveľa viac potrpeli na to, aby ich verejne nikto nevidel bez mejkapu, nie je to tak. Bez líčidiel sa nechala zvečniť aj taká ikona ako Marilyn Monroe.