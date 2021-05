ROZVOD Lipu po 36 rokoch: Ostala tehotná po prvom sexe!

Peter Lipa sa narodil 30. mája 1943 v Prešove. Hudbe sa venoval už v školských časoch. Ako 12-ročný sa učil hrať na husle, neskôr trúbku, trombón a na gitaru. Maturoval v roku 1959, už popri stredoškolskom štúdiu pôsobil v amatérskom divadle. Po nadstavbovom štúdiu v Košiciach vyštudoval Stavebnú fakultu SVŠT.

Svoju spevácku dráhu začínal v roku 1963 v skupine Struny, ktorá bola zložená zo študentov architektúry a stavebnej fakulty. V roku 1967 spieval so skupinou Istropolitana. V roku 1968 bol jedným zo zakladateľov skupiny Blues Five, s ktorou získal na 2. beatovom festivale v Prahe cenu Objav festivalu. V 70. rokoch účinkoval s orchestrom Gustáva Offermmana, Revival Jazz Bandom a skupinou Hej. V 80. rokoch bola jeho spevácka dráha spojená s formáciou Lipa-Andršt Blues Band a potom od roku 1986 so skupinou T + R Band. V roku 1997 si zostavil vlastnú sprievodnú skupinu Peter Lipa Band.

VIDEO: Peter Lipa a jeho legendárne Maturantky.

Lipa pracoval ako redaktor Československého rozhlasu, začínal v redakcii vedy a techniky, neskôr spolupracoval na tvorbe hudobných relácií. Vďaka práci v rozhlase absolvoval v roku 1976 postgraduálne štúdium žurnalistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1976 je dramaturgom aj promotérom najväčšieho slovenského festivalu Bratislavské jazzové dni.

Svoju prvú LP platňu Neúprosné ráno nahrával Peter Lipa ako 40-ročný v roku 1983. Titulnú skladbu Moanin’ od Bobbyho Timmonsa mu preložil a otextoval Milan Lasica. Spolu s piesňou Neúprosné ráno má Lasica na albume dohromady štyri texty a jeho spolupráca s Lipom trvá už 35 rokov.



Z diskografie Petra Lipu zaujali poslucháčov vlastne všetky albumy, medzi nimi Naspäť na stromy z roku 1995 so skladbami Nevešajte, volá Caracas a Štyri kone vrané, ďalej albumy Čierny Peter (1998), Bistro (2000), Beatles In Blue(s) (2002).



Veľmi úspešný bol album Lipa spieva Lasicu (2005), ktorý získal štyroch Aurelov. V máji 2012 vydal štúdiový album s názvom Lipa 68 a v októbri 2013 album Návšteva po rokoch, na ktorom sú takisto piesne s textami Milana Lasicu. V októbri 2016 vyšiel vinylový dvojalbum Podobnosť čisto náhodná. Kompilačná 2LP ponúka 20 pesničiek, ktoré vznikli na texty Milana Lasicu za posledných 35 rokov.



Okrem vystúpení s vlastnou sprievodnou skupinou, ktorú vedie jeho syn Peter Lipa mladší, hosťuje s ďalšími orchestrami v susednej Českej republike, spolupracuje s prešovskou formáciou AMC Trio, koncertoval už aj so známym orchestrom Bratislava Hot Serenaders.

Čo sa súkromia týka, jazzman bol 36 rokov ženatý so sympatickou blondínkou Norou, prezývanou Norina. Tá v minulosti poskytla magazínu Slovenka pomerne otvorený rozhovor, v ktorom prezradila aj to, ako sa s hurobníkom dali dokopy. „Nebolo na tom nič romantické a nebola to láska na prvý pohľad,” priznala Norina. Ich zoznámenie dohodla jej kamarátka. „Párkrát sme sa stretli, ale Peter potom odišiel na dlhší čas preč. Keď sa vrátil, opäť sme sa stretávali a pri prvom zblížení som otehotnela,” prekvapila úprimnosťou pani Lipová. „Ostala som v totálnom šoku. Peter bol veľmi šťastný, že bude otcom. Napriek tomu, že sme sa takmer nepoznali, dohodli sme sa, že sa vezmeme a skúsime to spolu,” dodala.

Ich manželstvo napokon trvalo 36 rokov a vzišli z neho štyri deti. Norina v spomínanom rozhovore hovorila, že v ich vzťahu v podstate preskočili štádium zamilovanosti a veľa spoločných chvíľ vo dvojici si neužili. „Veľmi to chýba. Vtedy som si to až tak neuvedomovala, keď je žena tehotná, je samozrejmé, že miluje otca svojich detí, ale z jeho strany to nebolo také, ako som si predstavovala, že by to malo vyzerať medzi mužom a ženou. Dodnes mám pocit, že som ochudobnená o určitú fázu vzťahu. Na druhej strane som si na Petrovi vždy vážila, ako sa stará o deti, že je skvelý otec,” povedala k tomu.

V roku 2015 vyšlo najavo, že sa manželia po dlhých rokoch rozvádajú. Hudobník mal v tom čase už po svojom boku inú partnerku.